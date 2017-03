Simona Halep gana sin apuros a Anett Kontaveit y ya está en cuarta ronda

La tenista rumana Simona Halep pasó hoy a cuarta ronda del Premier Mandatory de Miami al ganar a la estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 6-0 en 55 minutos de partido.

La estonia, que llegó al cuadro principal desde la fase de calificación nada pudo hacer ante la tercera cabeza de serie del torneo y número 5 del mundo.

Kontaveit no fue una amenaza para Halep al no tener ni una sola opción de romperle el servicio en todo el partido, y no pudo presionar a la ganadora de tres títulos en 2016 (Madrid, Bucarest y Montreal) debido a que sólo consiguió convertir en puntos el 51 % de su primer saque y el 35 % del segundo.

En cuarta ronda, Halep se enfrentará a la australiana Samantha Stosur, que hoy ganó a la china Shuai Peng.