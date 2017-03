Guerrero dice que Uruguay golpeará pero con talento Perú puede hacerle daño

El delantero de Perú Paolo Guerrero afirmó hoy que el partido ante Uruguay será difícil, pero se mostró convencido del talento de la Blanquirroja para superar la rudeza de la Celeste en Lima este martes.

"Seguramente van a golpear. Es su juego característico, es Uruguay. Pero hemos demostrado que con talento le hemos hecho daño a cualquier equipo", expresó el jugador del Flamengo al canal CMD.

Perú es octava en las eliminatorias con 15 puntos, mientras que Uruguay es segunda con 23 unidades, detrás de Brasil que lidera con 30 enteros y que goleó a la Celeste por 1-4 el jueves.

"Los últimos partidos no nos fue bien contra Uruguay. Pero este es un nuevo proceso, otra historia y una buena posibilidad de remontar y tener chances de ir al Mundial", afirmó Guerrero.

"Es motivador jugar contra ellos. Será un partido peleado, fuerte, duro. Estamos jugando en casa y tenemos que ganar", agregó.

El defensa Alberto Rodríguez dijo en rueda de prensa que Edinson Cavani y Luis Suárez tienen gran calidad, pero que se están entrenando para contrarrestarlos.

"Estamos dando los últimos retoques a nuestro trabajo para enfrentar este martes a Uruguay. Hemos analizado al detalle su juego y también nuestros errores", manifestó Rodríguez.

A su turno, el atacante André Carrillo opinó: "No nos alcanza solo jugar bien, si no se dan los resultados. Yo prefiero no jugar tan bien y ganar".

Durante el entrenamiento de hoy, el seleccionador Ricardo Gareca probó al central del Alianza Lima Miguel Araujo y al centrocampista del Sporting Cristal Joel Sánchez en el once titular.

Araujo es el probable reemplazo de Christian Ramos, del Emelec, que acumuló el jueves su segunda tarjeta amarilla ante Venezuela en el empate 2-2 en Maturín.

Mientras que Sánchez, convocado el viernes por Gareca, podría reemplazar a Renato Tapia, jugador del Feyernoord holandés, que no destacó en el último compromiso de las eliminatorias.