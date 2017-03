Rossi: "Comenzar la temporada con un podio siempre es genial"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Catar de MotoGP, ha reconocido que "comenzar la temporada en el podio siempre es genial, mejor que el pasado año".

"Llegar de un período difícil, como yo después de los test de invierno, pues desde que probé la moto en noviembre en Valencia nunca me había sentido bien y la situación llegó a ser bastante crítica, pero algo cambió entre el jueves y el viernes, porque el jueves todavía teníamos los mismos problemas y resultó muy frustrante; pero el viernes fue mejor", explicó Rossi.

"Continuamos siendo lentos, pero comencé a mejorar y desde ese momento me sentí más optimista de poder terminar entre los cinco primeros aunque el sábado no hicimos nada y los últimos libres fueron muy difíciles, he sufrido mucho por la alta temperatura", señaló el piloto italiano.

En cuanto a la situación vivida al principio de la carrera Valentino Rossi explicó que "el problema aquí es que la lluvia varía mucho de un sitio a otro, incluso en 500 metros y hemos llegado a la curva trece y estaba completamente mojada, ha dado miedo y muchos pilotos se han ido recto".

"Creo que ha sido la decisión adecuada porque era posible esperar diez minutos y si no, era muy peligroso; creo que la organización ha tenido mucha suerte de poder hacer las tres carreras, especialmente la de MotoGP, porque después de la última vuelta se ha puesto a llover de nuevo", afirmó Rossi.