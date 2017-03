Lorenzo: "En estas condiciones sufro, no me encuentro cómodo"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que concluyó en una discreta undécima plaza el Gran Premio de Catar de MotoGP, declaró tras la carrera que es uno de los pilotos que sufre en estas condiciones de humedad.

"Sufro en estas condiciones de humedad, no me encuentro cómodo y seguro así y cuando la pista ha comenzado a mejorar, con una temperatura más normal, y al margen del recto que he hecho y en el que he perdido tres o cuatro segundos, he rodado a un ritmo más similar al de la cabeza", explicó Lorenzo, que dijo que eso era positivo.

"Lo negativo es que cuando ha empezado a irse abajo el rendimiento del neumático trasero, he comenzado a rodar en 57 y luego en 58; pero lo bueno es que si puedo hacer cuatro o cinco vueltas como los primeros, poco a poco iremos a más y llegaremos al nivel que Ducati y yo esperamos", aseguró Lorenzo.

El piloto de Ducati entrenará esta próxima semana en Jerez y al respecto manifestó que estas pruebas son "muy importantes, porque Jerez es uno de los circuitos donde Ducati sufre más, al haber muchos puntos de giro y es importante preparar bien la carrera, una carrera difícil, en teoría, ya que necesito más experiencia para ir más cómodo, para conocer las reacciones de la moto y para probar piezas nuevas con las que la moto tiene que ir mejor".

"El potencial de la moto es mucho más alto de lo que he demostrado aquí, eso es evidente pues Dovizioso ha luchado por la victoria y en esta pista la moto estaba para ganar, pero por mi inexperiencia y la diferencia de pilotaje que requiere en estas situaciones no somos competitivos", lamentó Lorenzo, quien recalcó que "las circunstancias no han ayudado y estamos todavía lejos de hacerlo mejor con esta moto".

"Dovizioso lleva cinco años con esta moto y sabe sacar el máximo y, además, es especialista en condiciones raras, como Rossi, que ha sacado tajada de la situación", explicó el piloto de Ducati.

"Yo, en cambio, desde hace algún tiempo, cuando hay humedad y algunas gotas, no. Se ha juntado todo, la humedad, las gotas, la falta de experiencia... No he tenido una buena carrera y mi posición real era a diez segundos, para luchar con Redding y terminar sexto o séptimo", agregó Jorge Lorenzo.