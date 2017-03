El Estéreo Picnic a través de los ojos de una mujer ciega

Elsy Rivera es una mujer de 45 años. Hace 20 perdió su visión en un accidente de tránsito y, hace 2, a su esposo, Javier Cuellar, ciego también que murió atropellado por un bus de Transmilenio porque una puerta de una estación estaba dañada.

En el bus en el que vamos camino al Estéreo Picnic, hay alrededor de 40 personas más, entre ciegas y sordas. Es parte de una iniciativa del Ministerio de las Tic y no es la primera vez que la mayoría va al evento. Aunque la voz de Elsy es firme y elocuente, dos puestos delante de nosotros sobresale uno de los jóvenes que a través de sus manos se comunica con una niña sorda también. Por un momento me parece que hablan de nosotros, los periodistas que estamos realizando el acompañamiento buscando historias para contar, y allí no hay que esforzarse mucho.

Elsy usa unas gafas oscuras y ese día parece que ha decidido prepararse para la lluvia que estremece a la ciudad cada tanto por alrededor de 15 minutos. No parece tímida y su hija, Ana María, me pide que me siente con ella para que podamos hablar en el trayecto. Le doy la mano y siento la suya suave, como quien se acostumbra a darle la mano a muchos sin que ese gesto tenga consecuencias reales después. La primera pregunta que se me ocurre es, si ella perdió su visión o si nació ciega. “Hace 20 años tuve un accidente automovilístico, fue bobo, pero tuve un desprendimiento de retina de ambos ojos. Fue un golpe fuerte y seco contra el parabrisas de un carro.”

Parece que la palabra accidente es una constante en su vida. Cuando tuvo el choque que reformuló su futuro para siempre, estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Piloto y tuvo que dejar su carrera porque se encontró con la sorpresa de que, además, estaba embarazada. “Ese fue el momento más duro de mi vida porque me quedé sola. El padre de mi hija me dejó. Yo no tengo hermanos ni familia, y muchas personas me decían que cómo iba a tener ese bebé, que estaba loca, que no iba a poder criarla ciega y desempleada”. Pero ella no escuchó y dio a luz a Ana María, que hoy tiene 20 años y la acompaña a casi todos los eventos a los que la invitan. Ana María es una joven estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar y me dice que, aunque la condición de su madre las ha unido mucho, cree que quizá, no pudo tener la misma libertad de los demás niños mientras que crecía porque su mamá, si bien es muy independiente para hacer sus cosas, siempre ha necesitado mucho de ella.

Hay trancón en la autopista norte y eso me permite tener una conversación larga con ambas para que no se escape ningún detalle. De repente las dos recuerdan una anécdota que les causa mucha risa. “Una vez mi mamá estaba preparando la cena y me llamó a la mesa porque ya estaba lista. Cuando llegué había un plato con un pocillo de agua caliente. A mi mamá se le había olvidado echarle el chocolate, y lo único que me dijo fue: ya tómeselo así”, cuenta Ana María.

Elsy me dice que el proceso de estar embarazada y enfrentarse al camino, ha hecho que vuelva a aprender a hacerlo todo nuevamente, fue muy duro. “Es como volver a nacer, uno tiene que volver a aprender a caminar solo, a leer, a escribir y a usar todas las plataformas que existen para las personas ciegas. La verdad es que la tecnología ha avanzado mucho y uno puede hacer muchas cosas que antes ni se pensaban posibles, pero lo más complicado de esta condición, es aprender a usar el bastón. El día que a uno le entregan el bastón tiene que aceptar que ya es una persona ciega, no solo porque sin él, no se puede desplazar por ninguna parte, sino porque ese día ya eres un ciego también para los demás, y ahí empieza la exclusión.”

Ese día, ella usa un gabán negro y una bufanda blanca que la protege del frío. Su oído parece haberse desarrollado mejor que sus demás órganos sensitivos, porque está atenta a cualquier información que pueda rescatar de alguna conversación cercana. Su hija en un momento le pide el celular para entretenerse y ella saca de su bolso un ¡Phone 7, pero antes de entregárselo usa el voice over para acceder a Whatsapp y revisar quién le ha escrito en los últimos minutos. Yo alcanzo a ver y me doy cuenta que tiene más mensajes pendientes que un ejecutivo de una compañía exitosa. Parece que no le faltan amigos.

Siri le cuenta quién le ha escrito y ella pide al dispositivo que le lea uno que otro mensaje. Su hija la impacienta y ella finalmente se lo entrega. En ese momento le pregunto si todavía hay mucha discriminación y poca aceptación de la sociedad para las personas ciegas. “Somos las personas desafortunadamente más rechazadas y apartadas de la sociedad. En el estado de las limitaciones, las personas ciegas somos las que menos podemos interactuar con el mundo. Una persona en silla de ruedas, por ejemplo, puede manejar un ascensor o ser guardia de seguridad o cumplir alguna otra labor, pero a las personas ciegas nos limitan. No es que uno se limite, es que la sociedad nos limita”.

Mucho se ha discutido en el mundo sobre la inclusión de estas personas y en la comunidad académica se ha dado todo un debate sobre la forma correcta de llamarlos. El término ha evolucionado bastante: de discapacitados, se pasó a personas con discapacidad, luego a personas con limitaciones físicas y finalmente, ahora, se habla de que lo más apropiado debería ser llamarlas “personas con múltiples capacidades”, para no cometer ningún tipo de exclusión. Sobre eso, Elsy me cuenta que mientras los gobiernos no ejerzan políticas públicas concretas para educar a la sociedad en cómo tratarlos a ellos, lo demás es un saludo a la bandera.

El atasco parece no ceder, los pitos se hacen cada vez más intensos y entonces decido preguntarle sobre ese hecho trágico que tiene que ver con su esposo. La redundancia del accidente en su vida. Javier Cuellar y Elsy Rivera se conocieron en el Centro de Rehabilitación de Ciegos y Sordos y se enamoraron porque ambos iban al coro a cantar. Él también era ciego y me dice que fue el mejor hombre que conoció en su vida. Allí estuvieron dos años encontrándose y juntando sus voces, luego se casaron y se fueron a vivir en pareja. Él asumió el rol de padre de Ana María.

De pronto su mente se ilumina y me cuenta otra historia de esas que la llevan por un par de segundos a un pasado mejor. “Una vez íbamos los dos caminando por la séptima, cada uno con su bastón, y él llevaba a la niña de la mano. No nos percatamos y ella se nos cayó a una alcantarilla. Cuando yo me di cuenta empecé a gritar desesperada y la gente vino corriendo a ayudar. Luego de unos minutos pudieron sacarla, pero ese fue, sin dudas, uno de los sustos más grandes de mi vida. Ana tenía 3 años y cuando salió, lo único que me dijo fue: me ensucié”.

Entre tanto recuerda que solían pasar las noches escuchando música y conversando hasta que la madrugada los sorprendía y se enteraban por el cantar de los gallos. Me dice que no paraban de cantar las canciones de Luis Miguel, Felipe Pirella, Manzanero y Ricardo Arjona. “Tu seguro no conoces a ninguno de ellos”. Es muy inteligente y asegura que a pesar de que no conoce a ninguno de los artistas del Estéreo Picnic, no desaprovecha las oportunidades para vivir experiencias que pueden aportarle algo y hacerla sentir bien. A su hija, en cambio, le gusta la música de The Strokes, Wiz Khalifa y Rancid.

Cuando Elsy conoció a su esposo, le encantaba la forma en la que él la trataba, la caballerosidad de sus gestos y la finura de sus palabras. Empezó a quererlo hasta que se volvieron inseparables y dice que cuando uno puede ver, los prejuicios son los que deciden en el amor. “Si tú ves a una niña que no es muy agraciada pero que puede tener todas las cualidades del mundo, la descartas de entrada simplemente porque no es muy bonita”. Dice que su esposo se convirtió en todo para ella y comienza a contarme, con un par de lágrimas inevitables, la forma en que lo perdió.

Javier Cuellar falleció en agosto del 2015, luego de que un bus de Transmilenio lo impactara por haber caído a las vías como consecuencia de una puerta dañada en una estación de la calle 26. “Ese día, yo estaba hablando con él por teléfono, me dio una razón para Ana María y colgamos, 15 minutos después me llamó una enfermera de la Clínica Mederi a preguntarme si yo era la esposa del señor Cuellar, porque había tenido un accidente grave”. Sí, como si fuera poco, la vida se encargó de ponerle otro accidente en su camino, uno fatal.

“Yo trabajo en ese hospital y ese día cuando me entró la llamada estaba en la oficina. Inmediatamente bajé y estuve en el momento en que lo ingresaron a urgencias”. Hace una pausa. Sus ojos, que no ven desde hace un par de décadas, solo están ahí de vez en cuando para revelar su profunda humanidad. Las lágrimas caen suavemente y luego recorren su rostro para esconderse finalmente en los dedos que las hacen a un lado. Sus ojos mismos son las que las producen y yo entiendo, que esos ojos, aunque no puedan percibir los colores y las formas, definitivamente tienen vida, una vida de mucho dolor y tragedia, pero una vida que no solo llora, que ríe también con felicidad y que sabe afrontar con experticia las adversidades que parecen acumularse para que Elsy las derrumbe como un castillo de naipes con su fuerza incalculable.

Me quedan tres preguntas y días enteros para reflexionar sobre sus respuestas. La primera de la última tanda tiene que ver con quienes, teniéndolo todo en la vida, se quejan por nimiedades. Quiero saber cuál es su mensaje para ellos. La verdad es que en ese momento, no le pregunto para los demás, le pregunto para mí. “Lo primero es que nadie puede vivir la vida por ti. Todo depende de uno y de cómo se afrontan las inclemencias de la vida. Hay que empoderarse y no dejarse caer porque no hay obstáculos que puedan vencer a nadie. Yo me quedé ciega y en mí estaba decidir si lloraría toda la vida por lo que me pasó. Fue muy duro, pero tuve que pararme, salir del barro y seguir adelante. Una y otra vez y las veces que hagan falta”.

Chuleado, cada respuesta contiene un grado de sabiduría por el que debería cobrar. Ahora le pregunto por aquel momento que recuerda como el más feliz de su vida. “El año pasado cumplía con mi esposo 20 años de matrimonio. Habíamos planeado un viaje a Cancún, pero él murió. Entonces me fui con mi hija y conocí el mar. Creo que no hay algo que pueda gustarme más que esa sensación de estar ahí, de escucharlo, de sentir su majestuosidad y las olas chocando contra mi cuerpo. Fue un momento único que me marcó para siempre”.

Elsy no vio el mar, no pudo observar cómo se pierde al final del paisaje la existencia misma entre las olas y el momento en el que el cielo y el agua se mezclan convirtiéndose en uno solo. Pero para ella no hubo nada que pudiera hacerla más feliz, solo estar ahí. Ya solo me queda una y su respuesta me impresiona, me sorprende, me paraliza. Si pudiera devolver el tiempo, ¿a qué momento iría? “Al día en el que conocí a mi esposo, ese día exacto.”

Si Elsy Rivera tuviera esa posibilidad, si tuviera por una sola vez la capacidad para tomar un control remoto y devolverse a un capítulo de su vida para comenzar de nuevo, no sería para volver a ver, no lo haría para ir atrás, antes del accidente y evitar haber cruzado por aquí o por allá, lo haría para conocer de nuevo a su esposo. Para ciega, enamorarse una vez más.