“Hotel Tequendama dejará de ser manejado por militares por primera vez”: Acore

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas definirá en las próximas semanas el nombre del nuevo gerente del Hotel Tequendama, de propiedad del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, después de que el general (r) José Orlando Salazar renunciara a la gerencia.

“El Hotel Tequendama ha sido parte de nuestro patrimonio histórico, institucional, desde su fundación. Y siempre ha sido manejado por militares. Su último gerente, quien se retira por voluntad propia, hizo una excelente gestión. Logró colocar al hotel en su máxima aceptación y ocupación, además de un superávit contable…”, expresó el general Jaime Ruiz, director de Acore.

Y denunció que hay intereses particulares especialmente “de alguien muy vinculado a una cadena, que insistentemente ha querido obtener ese cargo. Inexplicablemente lo contrataron para que hiciera un estudio y dijera la importancia de colocar como gerente a una persona de condiciones tales, en las cuales presenta su propia fotografía. Eso ha generado malestar, mucho malestar”.

Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, les negó a Acore que tenga intención de contratar un civil, al general Ruiz le ha causado extrañeza que le hayan presentado más de una docena de hojas de vida y el Gobierno aún no defina quién será el nuevo gerente. “Sí hay quien pueda reemplazar al actual gerente, pero extrañamente el Ministerio de Defensa aún no toma esa determinación. No sé si es que quieren quitarnos esa posibilidad y nombrar a alguien en particular”.

El general (r) José Orlando Salazar sigue al frente de la gerencia, mientras el ministro Luis Carlos Villegas deberá definir el nombre de su sucesor en menos de un mes.