Israelíes y palestinos se sientan a hablar de paz en la calle

En la plaza Rabin de Tel Aviv se dio por estos días un hecho sin precedentes que permitió ver a una cantidad considerable de palestinos caminando por las calles de la capital económica de Israel sin inconvenientes.

La idea es que se sienten en una misma mesa con otros ciudadanos, judíos y árabes israelíes, para tratar de encontrarle una salida a la guerra que por razones religiosas y territoriales se presenta desde hace varias décadas.

Se trata de una iniciativa ciudadana que excluye a los sectores políticos para permitir un contacto más directo entre las personas.

El diálogo, aunque es muy intenso por el tema religioso, se hace de manera pacífica y le permite a cada uno ponerse en los zapatos del otro y entender lo que significa el conflicto para él y su familia.

En las mesas de discusión hay traductores de hebreo y árabe que a la vez son mediadores y garantizan que todos tengan la oportunidad de hablar.

“Desde donde yo lo veo, el tema es educación, no podemos permitir que los intereses políticos nos sigan manipulando, necesitamos dialogar directamente y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que somos iguales, israelíes y palestinos queremos la paz y necesitamos vivir tranquilos, queremos lo mismo pero nuestros gobiernos no logran ponerse de acuerdo y quedamos todos atrapados en una guerra que no queremos”, señaló la organizadora del evento.

“Queremos dos estados para dos pueblos diferentes, creo que podemos vivir en paz cada uno con sus tradiciones y culturas, es cuestión de que ponernos de acuerdo, esto es una muestra de que si se puede convivir, podemos coexistir”, dijo un ciudadano palestino durante una de las intervenciones.

“Nosotros estamos de acuerdo con que haya dos estados, el nuestro ya está conformado y respetamos las pretensiones del pueblo palestino pero es claro que las dos partes deben ceder y buscar el mejor acuerdo para la gente… El terrorismo ha sido un obstáculo imposible de superar”, respondió una mujer judía residente en Tel Aviv.

“Este grupo de personas, tanto israelíes como palestinos hacen parte de grupos de gente moderada que quiere frenar el conflicto, pero que no tiene poder de decisión o influencia alguna; pues son minoría en países donde este enfrentamiento además es usado para hacer política”, dijo uno de los líderes de las ONG presentes en el lugar.

En medio del dialogo se sirve café, hay actividades culturales y crea todo un ambiente convivencia que le permite a israelíes y palestinos sentir como sería el país en paz y sin restricciones para el tránsito de una ciudad a otra.