HRW tacha de crimen de guerra el bombardeo a un barco de refugiados en Yemen

La ONG Human Rights Watch afirmó hoy que el bombardeo a una embarcación de refugiados que huían del Yemen, lo que causó la muerte de al menos 42 personas el pasado día 16 de marzo, es un "aparente crimen de guerra".

El ataque fue perpetrado supuestamente por la coalición de países árabes suníes que lidera Arabia Saudí, que es la única parte en el conflicto que cuenta con aviones de guerra.

No obstante, la coalición árabe no ha asumido su responsabilidad por el ataque y ha afirmado que no realizó ninguna operación en la zona.

El bombardeo ocurrió a unos 55 kilómetros al sur del puerto yemení de Al Hudeida, cuando supuestamente un helicóptero de la coalición árabe disparó contra el barco en el que había 145 refugiados, en su mayoría somalís.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que los refugiados huían del conflicto yemení y se dirigían a Sudán, con la intención de encaminarse después a Europa.

La "despreocupación" por las vidas de los civiles "ha alcanzado un nuevo nivel de depravación" en el Yemen, afirmó la directora de HRW en Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, en un comunicado.

HRW ha documentado 62 supuestos bombardeos ilegales de la coalición árabe, que causaron la muerte a cerca de 900 civiles, y otros siete ataques indiscriminados llevados a cabo por los rebeldes hutíes, en los que murieron otras 139 personas.

La coalición árabe inició su intervención militar en el Yemen hace exactamente dos años, lo que agravó el conflicto iniciado un año antes entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi.