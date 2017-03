Criaturas y animales empapan universo en miniatura del pintor colombiano Ríos

Miradas ocultas, criaturas intrigantes y una naturaleza vibrante son los elementos que dan vida a los cuadros del pintor colombiano Germán Ríos Brú, que con agilidad y destreza crea detalles que no son perceptibles a simple vista, sino a través de lupas que reflejan un universo escondido.

Panamá, 26 mar (EFE).- Miradas ocultas, criaturas intrigantes y una naturaleza vibrante son los elementos que dan vida a los cuadros del pintor colombiano Germán Ríos Brú, que con agilidad y destreza crea detalles que no son perceptibles a simple vista, sino a través de lupas que reflejan un universo escondido.

El pintor de 65 años, originario de la ciudad colombiana de Montería, en el departamento caribeño de Córdoba, contó a Efe con una picaresca actitud que su inspiración nació como un tributo a la "Pachamama" o Madre Tierra, lo que le valió un reconocimiento como el creador de un estilo único en el mundo.

El artista, que se presentó como invitado especial en una exhibición en la capital panameña que concluyó el sábado, llamó la atención de cientos de curiosos que apreciaron los cuadros no solo por sus dibujos y colores, sino por las innumerables criaturas y elementos que encontraban al observar sus pinturas con una lupa.

"Jamás estudie en una academia de arte o una universidad, todo lo que creo lo hago de forma empírica desde muy joven" afirmó a todos los presentes que le preguntaban sobre su estilo.

Mientras avanzaba la jornada, Ríos Brú relató que hubo un momento de su vida en que un médico le recomendó lentes de aumento para poder ver con más claridad y que desde ese instante descubrió que existe un mundo con detalles diminutos.

"Desde que empecé a usar anteojos me embobé con las cosas pequeñitas, un día pintando borré, y cuando vi lo que había detrás encontré formas como las que veía en el baño", recordó el artífice mientras observaba una de sus obras.

El cordobeño destacó que solo pinta seres y animalitos que inventa de su imaginación, y las personas casi siempre relacionan sus dibujos solo con las especies que conocen.

"Algunas personas les causa miedo los personajes que creo, mis pinturas ocasionan diferentes reacciones, pero nunca he conocido una opinión negativa con mis trazos, todo lo que he visto en más de 60 exposiciones que tengo es algo fascinante y divertido que me gusta", expresó.

Pero los cuadros del pintor no solo brindan un concepto de belleza, sino que también presenta mensajes y momentos de su natal Colombia, en donde vivió la guerra.

"Tengo una serie que se titula 'Parajes', con el doble sentido de la palabra de los paramilitares, en esa ocasión pinté los laboratorios en plena selva, canecas (garrafas) de acetona, los cristalizaderos, los secuestrados presos y encadenados, todo en miniatura", contó con certeza que a mucha gente no le gustó el mensaje, pero que es la muestra que más satisfacciones le brindó por el contenido del morbo por la guerra que despierta en los humanos.

Además, destacó que aparte de esa serie, cuenta con otras colecciones como "Pájaros y Espantapájaros", que evoca la naturaleza en todo su esplendor y "Sinualidades", que exalta los aspectos de su tierra natal en las riberas del río Sinú.

Aunque los cuadros de Ríos Brú tienen un contenido personal, el pintor no se queda con ninguno, según explicó a Efe, regala sus pinturas a su esposa Judith, que es su principal admiradora, pero al poco tiempo llega un cliente que siempre termina convenciéndola de ceder sus creaciones.

Reconoció que es tanta su popularidad que hasta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), tiene uno de sus lienzos.

"Soy una persona muy inquieta a tal punto que algunos me tildan de necio, pero es el mismo arte que se me sale por los poros, mientras tanto, seguiré sorprendiendo a las personas con mi estilo", apuntó el genio del trazo.

Germán Ríos Brú, que se presentó en la feria multisectorial de Expocomer que culminó ayer, fue invitado para exponer sus obras por ser innovadoras y controversiales.