Viñales: "La primera victoria siempre es la primera y estoy muy contento"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP, reconoció que para él "la primera victoria siempre es la primera" (Silverstone 2016), y agregó que está "realmente contento por este primer gran premio con mejor tiempo de entrenamientos y victoria".

"Me ha sorprendido Zarco, pero luego he entendido todo porque salió con neumáticos blandos y ahí había una gran diferencia; mientras que Dovizioso hizo una gran carrera porque reservó neumático hasta el final y lo hizo genial", explicó de algunos de su rivales Viñales.

"La verdad es que cuando llovió me puse nervioso porque lo tenía todo controlado para hacer mi ritmo y salir a carrera y dar mi ciento por ciento y cuando ha empezado a llover han cambiado las cosas y la pista no estaba igual, derrapaba muchísimo, sobre todo el tren delantero y por eso en las primeras vueltas me lo he tomado con calma", comentó el piloto de Yamaha, primer líder del mundial.

"He hecho una buena salida me he puesto segundo y he tenido casi un toque con Zarco por lo que he tenido que levantar mucho la moto y luego me han pasado Marc -Marquez- y Dovizioso en la aceleración, pero he intentado concentrarme, apretar lo justo al principio para calentar bien los neumáticos y hacer un buen final de carrera", añadió Maverick Viñales.

"Cuando me he salido de pista es cuando realmente he pensado que la carrera se me iba porque no me sentía cómodo, no me salía bien el tiempo de vuelta y no podía hacer paso por curva porque me derrapaba la moto, pero luego he empezado a coger la confianza poco a poco y he empezado a hacer las vueltas más cómodo y a conservar el neumático, sin apretar mucho, lo justo para intentar coger a Marc", explicó.

"Una vez lo he cogido he pensado, hay que apretar e intentar ir estas dos vueltas al máximo, a por Dovizioso, y luchar por la victoria, pero no me lo esperaba porque lo he cogido muy rápido y él ha empezado a rodar también rápido, a mi rueda, y no esperaba que me volviera a adelantar", reconoció Viñales.

"Me lo ha complicado, la verdad, porque he tenido que hacer muchos adelantamientos arriesgando, sobre todo por miedo a perder el tren delantero y gastando neumáticos, así que realmente cuando lo he pasado a falta de cuatro vueltas y luego él me ha vuelto a pasar, he pensado, lo tengo que pasar en algún sitio donde le pueda sacar un poco de ventaja y he visto la oportunidad entre la curva cuatro y la cinco, lo he hecho y ahí ha estado la clave para sacarle un poco más; sobre todo en el T3 que era donde me sentía más rápido", continuó Viñales.

"Me he sacado un peso de encima con la victoria, la verdad, liderando todos los test y llegando aquí con la mentalidad de ganar y, sobre todo, ya con la FP1 que me salió perfecta y con toda la presión de 'puedes ganar, puedes ganar, puedes ganar' al final hacerlo no es fácil y una vez lo he hecho me he sentido muy contento, muy satisfecho y muy motivado para Argentina", manifestó el ganador en Catar.