Mir: "Ha sido la mejor carrera de mi vida y lo he tenido todo bajo control"

El español Joan Mir (Honda), vencedor del Gran Premio de Catar de Moto3 en el circuito de Losail, dijo que fue "la mejor carrera" de su vida y que lo tuvo "todo bajo control".

"No ha sido desde el primer momento, pero sí desde mitad de carrera y la moto se ha comportado muy bien, tanto en la recta como en las curvas, dentro del poco agarre que había en la pista y espero continuar así todo el año", comentó, satisfecho, Mir.

Comentó que había dejado que tiraran sus rivales y que bajaron "un poco el ritmo". "Así que me he puesto otra vez delante, aunque sabía que era imposible escaparse con todas las rectas que hay, pero quería estirar el grupo y lo he conseguido", añadió.

"La moto se comporta muy bien y por mi manera de pilotar todavía es mejor y eso es un buen dato, si bien tuvimos que trabajar en invierno ya que de primeras todo cuesta un poco, pero hemos llegado a la carrera con la moto muy bien", explicó el vencedor de Moto3.

"La carrera ha sido muy limpia y dentro de las locuras que puede haber, con cinco pilotos entrando en paralelo en una frenada. Todos los adelantamientos fueron limpios, así es como yo disfruto, adelantando y cuando me adelantan, bueno, cuando me adelantan no disfruto, pero bueno...", comentó Joan Mir, quien aseguró que tenía claro que tenía que empezar como líder la última vuelta.