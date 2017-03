Valverde: "Quería ganar, pero aún más por lo que pasó en la contrarreloj"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida en la Volta Ciclista a Catalunya -la segunda en su palmarés-, un triunfo que, según dijo, tiene un sabor especial por el minuto de penalización que su escuadra recibió tras la contrarreloj por equipos.

"Quedamos terceros en la crono oficialmente y luego el equipo ha trabajado muy bien. Me he encontrado muy bien y al final todas las etapas que he ganado era para demostrar que nos privaron de esa gran crono que hicimos. Yo quería ganar, pero aún quería ganar más por lo que pasó", aseguró tras la última etapa con final en Barcelona.

El ciclista murciano cerró su participación en la Volta con otra victoria de etapa -la tercera esta edición- en las ocho vueltas por el circuito de Montjuïc.

Unos resultados que no esperaba antes del inicio de la ronda catalana: "Sabía que estaba bien, entrené los últimos días con algún compañero en Andorra con sensaciones muy buenas, pero era un mes entero sin competir desde Andalucía. Luego tenía rivales que estaban al 100%, como el caso de Alberto (Contador)".

En este sentido, destacó su evolución, de menos a más, que le permitió conseguir tres victorias de etapa, la última en Barcelona, donde celebró de la mejor manera su segundo triunfo en la Volta después del conseguido en 2009.

"Empecé bien, pero cada día que iba pasando me he encontrado mejor. Incluso hoy, que era una etapa diferente, corta y con un final muy diferente, las sensaciones han sido incluso mejores que en días anteriores", analizó.

Para Valverde, la victoria "supone mucho", especialmente "por la amabilidad de la gente, el recorrido y los organizadores" de la Volta.

"Dentro de lo difícil, este año ha sido más fácil ganar que en el 2009. Las sensaciones han sido mejores, con grandes rivales a mi lado. Aquella victoria me encantó y esta victoria, aunque sea ocho años después, me sigue encantando", recordó.

Tras este triunfo en la carreteras catalanas, el jefe de filas de Movistar ya piensa en sus dos próximos objetivos: el Gran Premio Miguel Indurain y la Vuelta al País Vasco.

"Lo bueno que tengo es que siempre estoy ahí: ya sea en una vuelta de una o tres semanas, o en una clásica. Siempre estoy para poder ganar. Es difícil estar siempre a un buen nivel, pero para mí, dentro de lo difícil, puedo llevarlo bien", zanjó el murciano.