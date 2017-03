Capirossi: "La situación es extraña, pero si no llueve más se secará rápido"

El italiano Loris Capirossi, delegado de Dorna en Dirección de Carrera y en la Comisión de Seguridad, manifestó este domingo que aunque "la situación es extraña, lo bueno es que el asfalto está caliente, a 35 grados, y si no llueve más se secará rápido".

"La primera parte del circuito, hasta la curva diez, está seca, y de ahí al final mojada, pero se ha trabajado toda la noche y se han hecho agujeros más grandes para absorber toda el agua, hemos terminado a las cinco de la mañana y hemos vuelto a las ocho para comprobar que todo estaba bien", explicó en declaraciones a Movistar TV Loris Capirossi.

"En este momento no digo que esté perfecto, pero está muy bien, y si no hay una tormenta se podrá hacer todo con normalidad, el 'warm up' se va a hacer normalmente y si llueve durante la noche, se hará otro test para que los pilotos decidan si pueden ver con normalidad lloviendo", comentó Capirossi minutos antes de que las motos de Moto3 saliesen a pista para sus entrenamientos libres.