Germán Sánchez: "Doy gracias a la lesión porque me hizo crecer"

México, 26 mar (EFE).- El subcampeón olímpico de saltos Germán Sánchez confesó hoy estar agradecido por la lesión de hombro que lo llevó al quirófano y le hará perder la temporada 2017 porque gracias a ella creció como deportista y sobre todo como ser humano.

"Soy las personas que de lo malo saca algo mejor y doy gracias a la lesión porque me hizo crecer. Aguantar me hizo más fuerte y lo demostré en los Juegos Olímpicos de Río", dijo en entrevista a Efe el competidor de 24 años.

Sánchez ganó la medalla de plata en la prueba por parejas de plataforma en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero su gran golpe lo dio el verano pasado al ser segundo en la final olímpica individual desde 10 metros en la que compitió lastimado.

"La dolencia se acrecentó en la Serie Mundial de Yucatán del 2015, ese año no pude competir en los Juegos Panamericanos de Toronto, sin embargo me fortalecí y gracias al dolor me superé a mi mismo el día de la final olímpica", dijo.

En Río el saltador originario de Guadalajara compitió con una pequeña fractura en la parte posterior del hombro y la cabeza de la articulación tenía un surco. Cuando movía el brazo hacia atrás no podía controlarlo y, según los médicos, en cualquier momento el hombro podía salir del lugar.

Al llegar al centro acuático, lejos de la mítica imagen del Cristo de Corcovado, Germán apostó al milagro, visualizó su hombro alcanzado por una luz sanadora, hizo sin miedo sus clavados más complejos y con 532.70 puntos ganó plata detrás del chino Aisen Chen (585.30) y delante del estadounidense David Boudia (525.25).

Semanas después debió someterse a una cirugía y aunque se recupera de manera veloz, es un hecho que no estará en los Mundiales de natación de Hungría en julio ni en el concurso individual ni en los clavados sincronizados.

"Podría estar si no tuviera que pasar en mayo un selectivo para formar el equipo de México; no me da tiempo estar en forma y si voy a los Mundiales será para la competencia mixta o la de por equipos. No tengo prisas, este año la prioridad es recuperar la salud y crear la base del ciclo olímpico", observó.

Catorce años después de lanzarse por primera vez a una alberca, Germán es uno de los mejores deportistas latinoamericanos del siglo XXI gracias a que aprendió a conocer su cuerpo, y a dar órdenes a sus músculos, tendones y ligamentos como hace ahora con el hombro.

"Hace días regresé de Nueva York y el doctor está sorprendido de lo bien que voy, ya hago trabajo con pesas y ejercicios con mi propio cuerpo para fortalecerme, algunos cansados como acostarme y levantar el hombro hacia atrás", dice.

En compañía de Iván García, su amigo de la niñez, Germán buscará seguir entre los mejores del mundo en las pruebas sincronizadas y aprovechará los aires de renovación de su cuerpo para evolucionar en el concurso individual con los ojos en los Olímpicos de Tokio 2020.

No ha perdido flexibilidad ni la fuerza y cree que viene la mejor etapa de su carrera porque entrara en la madurez como deportista.

Con la seguridad de quien aprendió a dialogar con sus ligamentos y tendones y se sabe los secretos de su interior, en estos días Germán celebra el veredicto de su médico que dio por hecho el regreso de la salud de los arcos del cuerpo y confía en pronto reencontrarse con un 'algo' conocido: la buena forma deportiva.

"Cuando la tienes, palpas la sensación de que puedes volar; ahora no la tengo y me siento pesado, pero es cuestión de tiempo", dice convencido de poder sacar réditos de lo aprendido con la lesión.