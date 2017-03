[Video] “Gang Up”, la nueva canción para la película "Rápidos y Furiosos 8"

“Gang Up”, es el sencillo que en esta ocasión hará parte de la banda sonora de “Rápidos y Furiosos” 8 ( The Fate of the Furious), junto a Young Thug, 2 Chainz y PNB Rock. En la que también participan J Balvin, Pitbull y Camila Cabello con "Hey Ma”.

El éxito que logró Wiz Khalifa con See You Again", canción que interpretó con Charlie Puth para la película "Rápidos y Furiosos 7", con la que despidieron a Paul Walker, hizo que el rapero en esta oportunidad presentara su colaboración para la nueva entrega que está para el 14 de abril.

El lanzamiento de la canción coincide con la participación del rapero este sábado en el Festival Estéreo Picnic.