Simulan naufragio de inmigrantes en el Tíber en Roma por una UE más "humana"

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Save The Childrem, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras colocaron hoy una balsa con la bandera de la Unión Europea (UE) y simularon un naufragio de inmigrantes en el río Tíber en Roma.

Con esta instalación, cerca 40 organizaciones protagonizaron la protesta bautizada "Not my Europe" (No mi Europa) en ocasión de la presencia en la capital italiana de los líderes europeos en los actos del 60 aniversario de los Tratados de Roma.

Además de la gran balsa, se colocaron a las orillas del río romano lo que parecían los cuerpos cubiertos por sábanas de la víctimas de un naufragio en el Mediterráneo, chalecos salvavidas lanzados al agua y una gran jaula que simbolizaba los centros donde se encierran a los inmigrantes en Libia.

Una protesta para "lanzar una condena a las políticas de los muros y por una Europa más humana y solidaria", explicaron los organizadores.

"Europa podría ser una balsa de salvación para miles de personas en busca de una nueva vida, pero las políticas de los muros y los alambres de espinos la convierten en una fortaleza inabarcable", señalaron en un comunicado.

"En este día de valores europeos, pedimos un cambio de ruta decisivo para que Europa vuelva a ser humana y solidaria", agregaron.

En esta protesta participaron personalidades de la política como la excomisaria europea y líder radical Emma Bonino, actores como Moni Ovadia o periodistas como Gad Lerner, así como algunos grupos musicales.

Los promotores recordaron en un comunicado que el año pasado 5.000 personas han pedido la vida en el Mediterráneo para huir de las guerras y la pobreza y que este año se cuentan ya 590 entre muertos y desaparecidos en el intento de llegar a Europa.

Denunciaron que 60.000 personas están bloqueadas en las islas griegas debido al acuerdo entre UE y Turquía y que son miles los que viven en Serbia en campamentos de refugiados superpoblados.