El régimen sirio se reúne con De Mistura para abordar seguridad y terrorismo

La delegación del régimen de Bachar al Asad llegó hoy a la sede europea de la ONU para abordar con el enviado especial para Siria, Staffan de Mistura, la cuestión de la seguridad y el terrorismo en medio de intensos enfrentamientos en el extrarradio de Damasco y la provincia central de Hama.

El jefe negociador del régimen sirio, Bashar Yafari, ya pidió ayer, en una reunión previa en un hotel de Ginebra, que se aborde este eje de la agenda de las conversaciones de paz auspiciadas por De Mistura dados los "acontecimientos sobre el terreno".

En los últimos días, grupos rebeldes sirios se han unido a otras formaciones yihadistas para emprender sendas ofensivas contra las fuerzas gubernamentales en los alrededores de Damasco y en la provincia central de Hama.

De Mistura ha dado tanto al Gobierno como a la oposición siria la opción de elegir cuál de los cuatro elementos acordados en la última ronda de negociaciones quieren abordar primero.

Frente al Gobierno, que ha elegido la lucha antiterrorista, los representantes de la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN) encabezados por Naser Hariri optaron por la transición política y los aspectos legales de un órgano gubernamental transitorio.

El enviado especial ha dejado claro, no obstante, que ninguna de las partes puede no abordar todos los temas pactados y Yafari ha recalcado que no relega las demás cuestiones en favor de la lucha antiterrorista porque todos son igual de importantes.

Las partes negociadoras acordaron al final de la última ronda una agenda que incluye la creación de un Gobierno creíble, inclusivo y no sectario; un calendario y proceso para la elaboración de una nueva Constitución; la celebración de unas elecciones libres y justas supervisadas por la ONU y con participación de la diáspora; y la lucha contra el terrorismo a instancias del régimen.

Las conversaciones se celebran de manera indirecta y tras la reunión con el régimen, De Mistura se entrevistará con la oposición, que está formada al cincuenta por ciento por opositores políticos, la mayoría exiliados, y por representantes de los grupos armados.