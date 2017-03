"Falta de respeto" de las autoridades de Berlín precipita el adiós de Duato

El coreógrafo español Nacho Duato criticó hoy la falta de respeto de las autoridades berlinesas hacia su persona y hacia el Staatsballet de Berlín que dirige y que le llevaron a anunciar su renuncia para 2018, un año antes de que expire su contrato.

En una entrevista con Efe, Duato dijo sentirse bastante molesto por el hecho de que las autoridades berlinesas anunciaran ya en septiembre del año pasado que la coreógrafa alemana Sasha Waltz y el director del Ballet Real Sueco, Johannes Öhman, codirigirán el Ballet Estatal berlinés a partir de la temporada 2019/2020.

"El problema es que lo anunciaron demasiado pronto. Tres años antes es un poco demasiado pronto. Creo que lo lógico es que con cinco años de contrato, te valoren tu trabajo después de tres años y que si no están de acuerdo, entonces que te lo digan", explicó.

Para Duato, anunciar su relevo tres años antes de expirar el contrato "fue un poco deshonesto y bastante irrespetuoso", tanto hacia su persona como hacia la compañía que dirige y, en todo caso, "demasiado precipitado y antes de tiempo".

"Por eso decidí irme un año antes, porque no puedo mantener la pasión y el interés tanto tiempo sabiendo que me tengo que ir. Es como si te divorcias de tu pareja, le dices no te quiero más, quiero separarme, pero seguiré viviendo contigo tres años más hasta que encuentre piso. Es una convivencia muy difícil", argumenta.

El coreógrafo señaló que no sabe si, en caso de habérselo pedido, se hubiese quedado más allá de 2019, pero, de cualquier forma, "lo hubiese decidido al final de esta temporada", después de ese margen mínimo de tres años que reclamaba a las autoridades berlinesas para que decidieran si consideran o no "aceptable o válido" su trabajo.

Según Duato, es ahora cuando los bailarines se están adaptando a él y que él está conociendo más la ciudad de Berlín y, además, "la imagen de la compañía ha calado en el público".

En las tres temporadas que lleva al frente del Ballet Estatal berlinés, dice haberlo pasado bien y considera que "la compañía ha cambiado, los bailarines están bailando mejor" y también el público "está cambiando poco a poco", con gente más joven.

En opinión de Duato, la compañía "está más presente" y ya no es tanto "un florero", sino que está proponiendo cosas.

"Pero ahora, para qué seguir, con este cambio", dijo, y se mostró convencido de que "mejor cortar por lo sano".

El coreógrafo cree que su marcha "ayuda a que la compañía siga adelante mejor", pues "si necesitan el cambio, que se haga ya".

"De hecho, el señor (Michael) Müller (el alcalde-gobernador de Berlín) nunca vio ninguno de mis espectáculos. Pero bueno, sí, conocemos a los políticos, sabemos cómo son, en España, aquí y en todas partes", resumió.

Según Duato, los políticos en general "no velan por la felicidad o por el buen funcionamiento" de una compañía, sino "por sus propios intereses políticos" y, además, "vienen, desarreglan y se van".

Aún así, recordó que todavía quedan un año y tres meses antes de su marcha, con muchos estrenos por delante, entre ellos un "Romeo y Julieta" suyo, un Don Quijote, y tres coreografías: "Por vos muero", del propio Duato, una de Gentian Doda y "Pierrot Lunaire", de Marco Goecke, con música de Schönberg.

"Yo creo que esta experiencia conmigo (los bailarines) la sumarán para continuar con cualquier otro director. Yo creo que puede estar bien la próxima dirección, no digo que no, les deseo suerte", agregó Duato al referirse a sus sucesores Öhman y Waltz.

Precisamente la fórmula de dirección bicéfala provocó una considerable controversia dentro de la compañía, pues sus miembros consideran que el cargo debe ejercerlo una sola persona, a lo que se suma el rechazo a Waltz, al sostener que una figura de la danza contemporánea no es el perfil idóneo para dirigir un ballet clásico.

Duato reveló que tiene ofertas ya de tres compañías, pero afirmó estar "harto" ya, querer regresar a Madrid y crear una fundación, hacer sus ballets por el mundo y "vivir un poquito".

"Lo de dirigir y coreografiar, aunque uno siempre está saliendo a saludar (...) es una vida muy hacia los demás, pensando siempre en los demás. Ahora quiero ser un poco egoísta y pensar en mí, descansar", agregó.

Explicó que la idea es crear una fundación dedicada a la danza que lleve su nombre y concentre todo su trabajo, decorados, vestuarios, información de lo que ha hecho, con más de 80 ballets.

"Es también la razón por la que me quería ir de Alemania. No tengo nada que demostrar en este país ni a estos políticos. Creo que ya he demostrado bastante con mis 35 años de director y mis treinta y tantos de coreógrafo", dijo.