Jon Rahm a semifinales del Mundial match play

El español Jon Rahm prosigue su impresionante trayectoria en el Mundial Match Play de golf, que se disputa en el Austin Country Club (Texas), al derrotar por 7 y 5 al danés Soren Kjeldsen para plantarse en las semifinales.

Rahm, que se había metido en octavos de final dejando fuera a otro español, el castellonense Sergio García, se jugará un puesto en la final con el estadounidense Bill Haas, que superó por 2 y 1 a Phil Mickelson, cuyo hermano Tim es en la actualidad representante del jugador vizcaíno.

La trayectoria de Rahm, de 22 años, en este torneo está siendo impresionante, pues incluye victorias por 6 y 4 frente a otro español, el castellonense Sergio García, en la fase de grupos y contra el estadounidense Charles Howell III en cuartos de final.

Contra Kjeldsen la superioridad del vasco fue todavía mayor, pues no necesitó disputar los cinco últimos hoyos. Para entonces llevaba una ventaja insalvable de siete puntos después de conseguir cuatro 'birdies' y un 'eagle', sin cometer un solo 'bogey'.

Y eso que el danés es un rival de categoría, que derrotó esta misma semana al número dos del mundo, el norirlandés Rory McIlroy.

El jugador vasco admitió que cuajó un encuentro magnífico. "Cada golpe salía casi exactamente como quería. No hay muchas rondas en las que un jugador mire hacia atrás y diga que no puede jugar mejor. Hoy fue una de esas", señaló.

Haas dominó durante prácticamente todo el encuentro al zurdo Mickelson, que pese a reaccionar en la segunda mitad del recorrido y situarse uno por debajo no pudo acabar con la remontada y cedió tras el hoyo diecisiete.

Haas elogió a Rahm. "Ya ha ganado este año. Además ha tenido otros 'top ten'. No me sorprendería si el chico gana un Major este año, está jugando muy bien y obviamente esta semana no es una excepción", comentó antes de vaticinar un encuentro muy complicado.

La otra semifinal la disputarán el japonés Hideto Tanihara y el estadounidense Dustin Johnson, tras superar en los cuartos de final al inglés Ross Fisher (por 4 y 2) y al sueco Alex Noren (por 3 y 2), respectivamente.

Las semifinales y la final se jugarán mañana, domingo.