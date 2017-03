Capirossi: "El problema es más grande de lo que pensábamos"

El italiano Loris Capirossi, Delegado de Dorna -empresa organizadora del campeonato del mundo de motociclismo- en Dirección de Carrera y en la Comisión de Seguridad, reconoció tras cancelarse la jornada que "el problema es más grande de lo que pensábamos por lo que decidimos cancelar la sesión".

"La pista no drena, no tenemos drenaje alguno puesto que en Qatar no se esperan lluvias y por eso estamos pensando en realizar algunas modificaciones para la próxima temporada, pero ahora, aquí, ésta es la situación", explicó el italiano.

"Por desgracia, mañana por la mañana parece que tendremos más lluvias, y a partir de las once debería parar, pero no podemos controlar el tiempo y en caso de tener demasiada lluvia quizás tengamos que cancelar la sesión y correr el lunes", reconoció Loris Capirossi

El ex piloto italiano realizó una prueba en este trazado no hace mucho que relató así: "vinimos a probar por la noche sobre mojado pero no probé con lluvia sino con el asfalto mojado y no me pareció demasiado mal, pero con lluvia es distinto y no se puede correr así, pero es así en todas parte ya que cuando hay demasiada agua tenemos que cancelar la sesión como ocurrió en Misano hace un par de temporadas y tenemos que dar la oportunidad a los pilotos de probar la pista, y decidir a partir de ahí".

"Tenemos que mirar por la seguridad de los pilotos; si es seguro, adelante, pero si deja de ser seguro, se cancela", incidió Capirossi.