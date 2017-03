Lorenzo: "Hemos tenido un poco de mala suerte"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que saldrá desde la duodécima posición, dijo que tuvo "un poco de mala suerte de que tocara la carrera en esta época del año, cuando ha llovido tanto en este último mes".

"Nos ha tocado mucha lluvia, así que un día menos", señaló Lorenzo, y añadió: "Era importante seguir evolucionando nuestro pilotaje, mejorar un poco la puesta a punto de la moto y haber mejorado la duodécima posición, la peor de los últimos cinco o seis años aquí, pero es lo que hay".

"Hay que intentar hacer una buena salida, salir bien, aprovechar la potencia de la Ducati para pasar a algún piloto si se puede y luego aprovechar ese último entrenamiento para seguir mejorando la moto y elegir el neumático justo para la carrera", explicó el triple campeón del mundo de MotoGP.

Lorenzo, sin embargo, es optimista: "Cada día vamos a mejor".

Fue preguntado también por los problemas de su excompañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, y afirmó: "Estamos sufriendo los dos por circunstancias diversas. Él está sufriendo, por lo que he escuchado, porque no le gusta, por el momento, la nueva moto, o no se ha adaptado muy bien a la nueva moto y yo, en cambio, estoy pilotando una moto muy diferente a la que estaba acostumbrado, más de lo que me esperaba".

En cualquier caso, Jorge Lorenzo reconoció que será para él una carrera complicada.

"Aunque en las carreras se ven muchas sorpresas, muchas veces no te esperas hacer un resultado bueno y lo haces. Otras veces esperas mucho más y no va bien la carrera, pero, sinceramente, el podio saliendo el doce es difícil, no imposible, pero un resultado realista podría ser del cuarto al décimo", comentó.