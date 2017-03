Márquez: "Quizás al final se podía rodar, pero la decisión es acertada"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que partirá desde la tercera posición de la formación de salida del Gran Premio de Catar de MotoGP, dijo que la decisión de suspender los entrenamientos es acertada.

"Quizás a final se podía haber rodado, pero las condiciones eran muy extremas y la decisión es acertada. Al final, la seguridad ante todo", subrayó.

"Hubo unas condiciones muy extremas y se ha visto incluso en la ciudad, que estaba prácticamente inundada y hubo mucha lluvia durante toda la noche y la mañana, pero el problema principal es que muchas escapatorias estaban inundadas y con ríos cruzando la pista porque no daban abasto los desagües para sacar toda el agua", explicó.

Con sólo unos entrenamientos de media hora por delante, el piloto de Repsol Honda afirmó que eran más que suficientes. "Si después de 300 vueltas entre los test y durante los entrenamientos del gran premio no es suficiente, en treinta minutos no vas a encontrar ahora medio segundo, pero si que lo que se tenía que hacer en libres lo haremos mañana para intentar buscar un buen ritmo".

"Al final ayer nos liamos un poco porque probamos muchas cosas para intentar sacar más, pero vimos que no se podía y al final volvimos a lo que teníamos", comentó el piloto de Repsol.

"Me preocupa un poco la situación ya que, si no hay condiciones extremas como hoy, que hubo mucha lluvia durante la noche y el circuito estaba impracticable por la seguridad y espero que no pase, creo que para la carrera la adherencia de la pista para MotoGP, si es en seco, estará bien porque habrá antes las carreras de Moto3 y Moto2", destacó el triple campeón de mundo de MotoGP (2013, 2014 y 2016).