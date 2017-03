Martín: "Me veo muy competitivo, tanto en seco como en agua"

El español Jorge Martín (Honda), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Catar de Moto3, se ve con opciones de pelear por la victoria.

"El año pasado era inviable a no ser que fuese una carrera en agua, pero este año me veo muy competitivo tanto si es en seco como en mojado. Este año no me importan las condiciones", afirmó.

"Hoy ha sido fácil", explicó Martín, que no tuvo ni que subirse a su moto, "pero independientemente de todo estoy contento con el trabajo que realizamos ayer, me siento cómodo con los neumáticos usados y con el duro, pero todavía no sabemos qué neumáticos emplearemos y serán importantes los libres para decidir qué neumático utilizaremos, pero estoy cómodo y muy fuerte".

Sobre la anulación de la jornada, Jorge Martín la considera acertada: "En la curva cuatro la frenada estaba empapada, pero también en la trece, que es la primera rápida y nosotros la hacemos a 160 km/h., también estaba llena de agua y era inviable ir con cualquier tipo de neumático y por eso creo que dirección de carrera ha hecho lo mejor, veremos mañana qué pasa con el tiempo".

Al hablar de sus rivales para la carrera, Jorge Martín señaló: "En Moto3 es muy duro decir nada porque están los rebufos y todo cuenta, pero Bulega, Mir, más o menos un Italia contra España, pero yo intentaré tirar para que sea un grupo pequeño y no tener demasiado lío al final".