Contador: "No creo que mañana se produzcan sorpresas"

El español Alberto Contador (Trek Segafredo) admitió que en las ocho vueltas a la montaña de Montjuïc, con las que mañana se pondrá punto y final a la Volta Ciclista a Cataluña, será muy difícil sorprender al líder de la carrera, su compatriota Alejandro Valverde (Movistar).

Tras la sexta etapa, con inicio en Tortosa y final en Reus, el ciclista pinteño escaló una posición tras los más de 26 minutos que perdió el británico Chris Froome, hasta hoy segundo clasificado.

"No creo que mañana se produzcan sorpresas. El circuito de Montjuïc siempre se hace, aunque al final es un día duro porque son muchas vueltas, pero las diferencias en meta siempre son mínimas", señaló.

En cualquier caso, Contador se mostró satisfecho con su rendimiento tras el primer tramo de la temporada.

"Al final con lo que me quedo es con las buenas sensaciones en este inicio de curso, aunque no se remate por algunas cosas u otras, pero me da mucha confianza y me motiva con vistas a los grandes objetivos, especialmente el del mes de julio", analizó.

Sobre la sexta etapa, en la que Chris Froome y los Sky perdieron más de 26 minutos, explicó que la bajada del primer puerto de la jornada fue clave.

"He empezado más o menos colocado en el pelotón y he tenido que ir bastante fuerte. Se ha bajado muy rápido y el pelotón se ha roto en mil cachos, como parecía que iba a suceder. Había muchísimos equipos delante para darle continuidad y hemos salido beneficiados", analizó.