Club de P.Rico de Carmelo Anthony arranca segundo año en Liga de Norteamérica

El Puerto Rico FC, club de fútbol administrado por el baloncestista de sangre puertorriqueña Carmelo Anthony, arranca hoy su segunda temporada seguida en la North American Soccer League (NASL), cuando reciba a los campeones defensores, New York Cosmos.

Será a las 19.30 hora local (23.30 GMT) en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, municipio colindante a San Juan, donde se celebre el encuentro de esta nueva campaña de la NASL, equivalente a la segunda división en Europa.

El director técnico del PRFC, Adrian Whitbread, dijo en un comunicado de prensa que su meta es que el club se clasifique este año a la serie de postemporada de la liga.

"Tenemos el talento para hacerlo definitivamente y la evidencia de esto es que hay competencia en todas las posiciones para entrar al cuadro titular", indicó.

Dos de los nuevos jugadores en la plantilla del PRFC para esta temporada son el mediocampista español Jordi Quintillà y el hondureño Jairo Puerto.

"Me atrevería a decir que venir a Puerto Rico es lo mejor que me ha pasado en mi carrera ya que todos me han recibido muy bien. Los jugadores puertorriqueños y los que ya estaban aquí el año pasado me han hecho sentir en casa", sostuvo Quintillà, exmiembro del Sporting Kansas City de la MLS y es producto de la academia del FC Barcelona.

Por su parte, el presidente del PRFC, Tom Payne, resaltó que el club es la "única representación que tiene la isla en una liga profesional norteamericana", por lo que apostó a que el equipo es "la mejor oportunidad que tienen los fanáticos del deporte en sentir el mismo orgullo que demostraron por el equipo nacional de béisbol".