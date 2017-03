Pérez: "Tuve un problema de motor y me quedé a media décima de la Q3"

El piloto mexicano Sergio Pérez (Force India), undécimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, explicó que tuvo un problema con su motor en las últimas vueltas de la segunda sesión de clasificación (Q2), lo que le impidió llegar a la última ronda (Q3).

"Tuve un problema en el motor en la última vuelta de la Q2, cuando cambiaba de tercera para arriba no empujaba lo suficiente. Eso nos afectó bastante, al final nos quedamos a media décima de la Q3 y creo que perdimos más que eso por los problemas", relató el piloto de Force India.

"Espero que no sea un problema grave y mañana podamos solucionarlo. Ahora tenemos que revisarlo pero esperamos que no sea un problema grave y no tengamos problemas mañana", añadió Pérez.

El piloto de Guadalajara le quitó importancia al incidente con el brasileño Felipe Massa (Williams) en las vueltas de calentamiento, donde se vio que el brasileño le impedía completar su trazada, algo que no es "nada fuera de lo normal".

Pérez auguró "una carrera interesante" para mañana domingo. "Veremos el ritmo de los demás y lo que podemos hacer nosotros. Tenemos una carrera interesante por delante", dijo el mexicano, que espera terminar entre los diez primeros para sumar puntos en el Mundial.

"Estamos cerca de los puntos, arrancar once no es el peor lugar para pelear por puntos importantes", finalizó.