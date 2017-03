Levy: "No hemos tenido un buen día"

Elisha Levy, seleccionador de Israel, aseguró que no tuvieron "un buen día" ante España en El Molinón (4-1) y pidió que no se centrase la crítica en la actuación del portero Ofir Marciano.

"Estamos seguros de que no hemos tenido un buen día pero no hemos perdido por Marciano. Veníamos con ganas y hemos tenido buenos minutos de juego, pudimos hacer las cosas mejor pero hemos dado el máximo y me quedo con lo bueno que hicimos. Ya ponemos la mente en Albania", manifestó en rueda de prensa.

No ocultó el seleccionador de Israel la sensación que tuvo al medirse a los jugadores españoles. "Muchas veces te sientes impotente, sabes el daño que te pueden hacer jugadores como Silva e Iniesta. Nos habíamos preparado con la dificultad añadida de jugar fuera de casa ante un rival tan bueno. Tenemos que aprender para los partidos de futuro".

Levy agradeció el trato que dio la afición española y la ausencia de incidentes en un partido que llegaba con temas políticos de trasfondo. "Desde el primer minuto nos hemos sentido muy bien. Había muy buen ambiente en el estadio y no hemos tenido que preocuparnos por nada que pudiese pasar. Nos han respetado y nos hemos centrado en el juego".

Después de ganar tres partidos en la primera parte de la fase de clasificación, el seleccionador de Israel sacó conclusiones positivas. "Los resultados son buenos, hemos ganado en sitios donde no se esperaba y tenemos buenas capacidades. Perder ante España e Italia se podía esperar. No éramos favoritos pero les hemos creado oportunidades y ahora pensamos en ganar a Albania".