Expresidente Samper se convirtió en embajador de las Enfermedades Olvidadas

El exmandatario, que sufrió durante 20 años Hepatitis C, fue el escogido por la reconocida organización Iniciativa para las Enfermedades Olvidadas (DNDI por su nombre en inglés) para liderar este tema en Suramérica.

La Iniciativa para las Enfermedades Olvidadas, o Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDI por su nombre en inglés), nombró al expresidente de Colombia y exsecretario general de Unasur, Ernesto Samper Pizano, embajador para las enfermedades olvidadas en Suramérica.

“Yo que fui víctima de una Hepatitis C, de la cual me he logrado curar, sé lo difícil que es salir de una enfermedad de este tipo, lo costosos que son los medicamentos, y todos los efectos colaterales que puede producir en la salud”, dijo a Caracol Radio.

Después de padecer hepatitis C, durante 20 años, el exmandatario solo logró curarse hasta hace tres. Según la DNDI, como esa afección está entre las enfermedades olvidadas y, por tener que luchar para curarse de la misma, el expresidente fue la persona elegida para ser embajador.

Con el nombramiento, Samper Pizano tendrá la tarea de promover en Colombia y en Suramérica la reducción de costos para los tratamientos de estas enfermedades, para que, de esta manera, los pacientes puedan acceder más fácilmente a los tratamientos para curarse.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 154 millones de personas sufren de hepatitis C en el mundo. Siete millones están en América del Sur y, en el caso de Colombia, hay 350.000 pacientes que padecen de esa enfermedad.