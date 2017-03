Colombianos creen que Vargas Lleras será el próximo presidente, según encuesta

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras figura hoy para los ciudadanos como el más probable sucesor de Juan Manuel Santos en la Presidencia de Colombia, según la encuesta Polimétrica del mes de marzo de 2017, realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos que dirige César Caballero.

En el estudio se hacen varios módulos de preguntas que pretenden identificar cuáles de los probables candidatos tienen actualmente la mayor acogida de los ciudadanos y en todos los casos figura Vargas Lleras que tendría como más fuertes competidores al ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro y a la congresista Claudia López.

También aparecen con porcentajes cercanos el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, la ministra de Trabajo Clara López y el congresista Jorge Robledo.

Con cifras más bajas también están el ex jefe de la delegación de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, el ex procurador Alejandro Ordóñez, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el senador Juan Manuel Galán y el ex ministro Carlos Holmes Trujillo.

Según el director de Cifras & Conceptos, los encuestados mencionaros 46 nombres, de los cuales, la encuesta específicamente seleccionó a 34 que podrían presentarse a la contienda electoral.

A los encuestas se les pregunta que, pensando en las elecciones presidenciales del próximo año 2018, ¿Quién quisiera que fuera el presidente? Y responden así: Vargas Lleras, 10%; Petro, 10% Claudia López, 9%; Fajardo, 5%; Clara López, 4%; Jorge Robledo, 4%; De la Calle, 2%; Ordóñez, 2%; Zuluaga, 1%, Galán, 1% y Holmes Trujillo, 1%.

Luego se pregunta, ¿Quién cree que será presidente? Y responden: Vargas Lleras, 22%; Petro, 7%, Claudia López, 6%, Sergio Fajardo, 4%; Clara López 3%; Jorge Robledo, 2%.

A la pregunta, ¿Quién cree que pasará a segunda vuelta? responden: Vargas Lleras, 19%; Petro, 8%, Claudia López, 8%, Sergio Fajardo, 5%; Clara López 4%; Jorge Robledo, 2%.

También se pregunta: ¿Por cuál de los siguientes candidatos presidenciales votaría usted? Respondieron: Petro, 14%; Vargas Lleras, 13%; Claudia López, 11%; Sergio Fajardo, 8%; Clara López, 7%; Jorge Robledo, 4%.

Los resultados completos los encuentra en el archivo anexo.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias. Se hizo entre el 15 y el 20 de marzo de 2017 mediante encuesta presencial en hogares a 1.700 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio y Montería. Fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 6.6 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 5,1%. (VER FICHA TÉCNICA COMPLETA EN ARCHIVOS ANEXOS).