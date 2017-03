Mitad de los colombianos creen que Odebrecht financió campañas de Santos y Zuluaga

Los colombianos consideran que la multinacional Odebrecht que se encuentra en el ojo del huracán por la entrega de sobornos en varios países de América Latina, financió en el país a las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga.

Así lo establece la más recientes encuesta Polimétrica realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red + Noticias.

El 54 % de los consultados por la firma estima que la compañía brasileña financió la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, un 19% no y un 27% no sabe o no respondió.

Frente al proceso electoral del 2014, el 51% de los encuestados por Cifras & Conceptos cree que Odebrecht financió la campaña de Santos y un 49% que también financió la campaña de Oscar Iván Zuluaga.

Por su parte, el 40% de las personas estima que la multinacional financio todas las campañas electorales y un 28% que no.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias. Se hizo entre el 15 y el 20 de marzo de 2017 mediante encuesta presencial en hogares a 1.700 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio y Montería. Fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 6.6 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 5,1%. (VER FICHA TÉCNICA COMPLETA EN ARCHIVOS ANEXOS).