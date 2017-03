“Es una pena ejemplar”: Natalia Ponce

Luego que el Tribunal Superior de Cundinamarca y Bogotá ratificara la condena de 20 años de cárcel en contra de Jonathan Vega Chávez, quien fue el agresor de la joven Natalia Ponce de León, su víctima la califica como ejemplarizante para el dolor que tiene que pasar una persona afectada.

“Es un castigo ejemplar para el dolor que siente una víctima por estos ataques con ácido y en mi corazón ya es un capítulo cerrado. Me alegra que finalmente se haya hecho justicia”, dijo Ponce de León.

Natalia Ponce fue enfática en señalar que ella ya perdonó a su agresor, pero que una pena como la ratificada por el Tribunal, ayuda a la reparación de la víctima.

“Es un delito muy grande y eso no tiene perdón de Dios y tiene que pagarlo en esta vida, no pueden dársele comodidades, ni rebajas, ojalá la justicia no desfallezca”, agregó.

En la cárcel, tendrá que permanecer Jonathan Vega los próximos años por el delito de tentativa de homicidio pese a que este señalaba que tenía problemas mentales.