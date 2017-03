Exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda tendrá que pagar multa por despido de una funcionaria

Los hechos ocurrieron en el 2001 cuando la exviceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, se desempeñaba como magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena. Ella, junto con los exmagistrados José Manuel Díaz Granados y Norbey Padilla, tendrán que pagar $367 millones a la Rama Judicial por haber despedido sin justificación a Irene Patricia Poveda.

La sección Tercera del Consejo de Estado dijo que por el despedido y los daños causados a la empleada, la Rama tuvo que pagar en el 2013, $415 millones.

Y señaló que con esa medida "no le garantizaron a la funcionaria el derecho el debido proceso, por cuanto no le permitieron que se expusieran las razones por las cuales no asistió al trabajo"

"La actitud de los magistrados fue violatoria, pues les era exigible que las decisiones que tomaran estuvieran acorde a la constitución" añadió.

Martha Castañeda es actual aspirante al cargo de magistrada de la Corte Constitucional para el reemplazo de Jorge Iván Palacio.