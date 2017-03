Campesinos celebrarán natalicio de César Chávez con marchas proinmigrantes

La Unión de Campesinos (UFW) conmemorará el próximo fin de semana el natalicio del líder campesino César Chávez con una decena de marchas en el país contra las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El tributo a Chávez, quien nació hace 90 años un 31 de marzo en Yuma (Arizona), tendrá además como objetivo impulsar una campaña en busca de apoyo a los trabajadores agrarios.

"Nuestros padres y abuelos vinieron aquí y trabajaron duro. Ellos querían ayudar y mejorar este país", afirmó Arturo Rodríguez, presidente de la UFW en un mensaje dirigido a más de 600 estudiantes de California, que esta semana participan en programas educativos para celebrar el Día de Servicio César Chávez.

La campaña de UFW busca también el uso de las redes sociales como apoyo a las marchas para reconocer el papel que desempeñan los trabajadores agrarios, muchos de ellos indocumentados, en la producción de frutas y alimentos en el país.

Planeadas principalmente para el 1 y el 2 de abril, las manifestaciones se realizarán en los estados de Arizona, California, Texas y Washington.

De igual forma, el 25 de marzo se realizará una marcha en Las Vegas (Nevada) y el 26 de marzo en el Valle de San Fernando (California), entre otras.

"Trabajar en los cultivos no es fácil. Laboramos bajo mucha presión e injusticias", aseguró Marta, trabajadora en los viñedos de California desde hace nueve años.

"Por ello es importante participar, estar informado y conocer nuestros derechos. Yo también soy parte del comité que organiza la marcha CEC (César E. Chávez) en Delano cada año", agregó.

La iniciativa a través de las redes sociales ya ha logrado más de 630 firmas, de una meta de 700, según datos de la campaña.

Irma, una trabajadora de la de los viñedos en Santa Rosa (California), explicó que "marchamos porque queremos decirle a Trump que está equivocado acerca de los trabajadores agrarios y otros trabajadores".

"Sin nosotros no se podría hacer el trabajo. No estamos aquí para quitarle a nadie sus trabajos. No somos criminales, somos gente que trabaja duro, gente orgullosa. Contribuimos a la economía", afirmó la hispana.

Además de la propuesta de construir el muro en la frontera, Trump ha emprendido una campaña de deportaciones masivas y amenazado a las llamadas jurisdicciones "santuario" con retirarles fondos federales si se niegan a cumplir programas migratorios federales que son voluntarios.