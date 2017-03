Estudiantes chilenos rechazan propuesta de Sebastián Piñera en educación

Dirigentes del movimiento estudiantil chileno rechazaron hoy la propuesta del candidato presidencial de la oposición derechista, Sebastián Piñera, de eliminar la gratuidad para los estudiantes de escasos recursos y continuar con el sistema de créditos estudiantiles y becas.

"Nosotros rechazamos los dichos de Piñera de seguir con la lógica de los créditos y las becas. Hoy en día, el crédito tiene a más de 700.000 estudiantes endeudados", sostuvo el presidente de la Federación de la Universidad de Chile (FECH), Daniel Andrade.

Piñera, que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014, sostuvo el pasado miércoles que "hoy no hay gratuidad universal, es una mentira del porte de un buque" y afirmó que el Gobierno prometió algo que sabía que no iba a ocurrir.

A su juicio, la gratuidad en la educación superior es una beca dirigida al 60 % de las familias más pobres del país.

La portavoz del Gobierno, Paula Narvaéz, defendió hoy la gestión realizada en educación por Michelle Bachelet, aseverando que su Administración "se hizo cargo de esas demandas y hoy día la gratuidad es una realidad".

"Creemos que el planteamiento que hace el candidato Sebastián Piñera sincera una postura que cree que en realidad no es el Estado el que debe garantizar, sino que más bien dejarlo al arbitrio del mercado", sostuvo la portavoz.

Andrade, en tanto, criticó la gestión del oficialismo, al afirmar que "si hoy Piñera tan solo con una declaración hace que tiemble toda la Nueva Mayoría (coalición oficialista), es porque la reforma no ha sido estructural, no ha sido profunda y no ha hecho los cambios necesarios. Nosotros queremos gratuidad universal y el fin del endeudamiento".

Los estudiantes se manifestaron de forma pacífica este viernes ante las sedes de los partidos derechistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) con lienzos y carteles que aluden a los casos de corrupción que implican al empresario conservador.

"En un escenario difícil como las elecciones, los estudiantes no nos vamos a ausentar del debate,estaremos con movilizaciones y propuestas como siempre lo hemos hecho", anunció Daniel Andrade.

En el Gobierno de Piñera, se articuló el movimiento estudiantil chileno, que desde el 2011 ha estado en las calles demandando una educación pública de calidad y gratuita, el terminó del endeudamiento de los estudiantes y el fin del lucro y el negocio en la educación chilena.