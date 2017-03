El PT carga contra filtraciones que vinculan a Lula y Dilma con corrupción

El Partido de los Trabajadores (PT) criticó hoy las "condenas sin pruebas" de la operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta en Petrobras, y cargó contra las filtraciones "selectivas" que vinculan a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff con corrupción.

"Es necesario alertar al país de los daños que han sido causados a la economía, a los trabajadores y del atropello de derechos fundamentales que ha instaurado un Estado de excepción dentro del Estado democrático de derecho", dijo hoy en Sao Paulo el presidente del PT, Rui Falcao, en el seminario "Lo que la Lava Jato ha hecho por Brasil".

El dirigente político criticó las "prisiones arbitrarias" y las "condenas sin pruebas" que, desde su punto de vista, ha realizado la Lava Jato en los últimos tres años, cuando comenzó la operación para depurar los millonarios desvíos descubiertos en el seno de la petrolera estatal.

El acto también sirvió para cerrar filas en torno a la figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente en la apertura del seminario, que acumula cinco procesos penales en la Justicia brasileña por supuesta corrupción, la mayoría de ellos vinculados a la trama en Petrobras.

"Invadieron su casa, invadieron el Instituto (Lula) y no encontraron pruebas, no existen. No hay ninguna implicación del expresidente Lula", reiteró Falcao.

El presidente del PT denunció además las "filtraciones selectivas" de las delaciones de exdirectivos del grupo Odebrecht, empresa implicada en la red corrupta, en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia.

En los últimos meses, medios locales han filtrado extractos de algunas de esas declaraciones -pese a que se encuentran bajo secreto de sumario- y han salpicado a Lula, Rousseff y también al actual presidente, Michel Temer, así como a varios de sus ministros y decenas de parlamentarios de diversos partidos.

La última filtración, divulgada anoche, respondía a fragmentos de la declaración del expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht ante las autoridades electorales que apuntaban que Lula recaudó fondos para la campaña de su sucesora, Rousseff,

De acuerdo con los documentos filtrados por el portal O Antagonista y confirmados por otros medios, Odebrecht declaró que Rousseff "sabía" de los pagos irregulares realizados por la empresa a su candidatura electoral en las elecciones 2014.

En esa campaña, Temer acompañó a Rousseff como vicepresidente, hasta que la sustituyó, de forma interina en mayo y definitivamente en agosto pasado, cuando el Congreso destituyó a la expresidenta por supuestas irregularidades fiscales.