EE.UU.: Trump lanza ultimátum a los republicanos para que aprueben su reforma sanitaria o se queden con el Obamacare

Getty Images

Las provisiones de la ley que se vota este viernes han causado gran debate político en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a los republicanos en la Cámara de Representantes: les exigió que voten a favor de su reforma sanitaria este viernes o bien se queden con el "Obamacare" y den paso a otros temas de la agenda presidencial.

La propuesta de Trump, denominada "American Healthcare Act" (Ley de Atención Sanitaria de Estados Unidos) tiene el objetivo de reemplazar partes de la ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que impulsó Barack Obama y popularmente se conoce como Obamacare.

La votación estaba prevista para la noche del jueves, pero fue pospuesta debido al rechazo a la ley entre algunos republicanos.

Según reportaron The New York Times y The Washington Pos t , Trump les dijo a los legisladores republicanos que deben elegir entre votar a favor de su ley este viernes o, de lo contrario, se mantendrá el Obamacare.

El presidente lanzó la advertencia a través de sus colaboradores durante un encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, reportaron esos medios de comunicación.

Y continuó a primera hora del viernes en Twitter: "Después de siete horribles años de Obamacare (con primas y deducibles disparándose, mala cobertura de salud), ¡esta es finalmente su oportunidad para un gran plan!", escribió el presidente.

EPA

Trump quiere derogar la ley sanitaria de Obama.

Chris Collins, representante republicano por Nueva York, añadió: "El presidente dijo que quiere que mañana se vote, sí o no. Si por alguna razón el resultado es no, simplemente seguiremos adelante con otras partes de su agenda".

Derogar y reemplazar el Obamacare fue uno de los pilares de la campaña electoral de Trump, pero su reemplazo se ha estancado debido a disputas internas en el Partido Republicano.

Las reformas que propone Trump van demasiado lejos para algunos, mientras que para otros se quedan demasiado cortas.

Trump necesita un mínimo de 216 republicanos a favor de la ley. Si 22 de ellos se unieran a los demócratas para votar contra la ley, la reforma fracasaría.

Elementos clave de la nueva ley: