“Estoy sobria porque mi vida depende de ello”: Demi Lovato

Hace tan solo unos días Demi Lovato compartía con todos sus seguidores de Instagram lo "agradecida" que se sentía por haber sido capaz de superarse a sí misma y cumplir cinco años sin haber probado una gota de alcohol, todo un logro que ahora le ha llevado a reflexionar un poco más sobre las terribles consecuencias que su adicción a la bebida podría haber tenido tanto para su salud como para su carrera artística.

"Lo que me mantiene en este camino es que sé que tengo que permanecer sobria porque mi vida depende de ello. Si hubiese continuado por ese otro camino, no sé si estaría aquí ahora mismo. Es algo muy importante para mí", ha compartido la artista con el portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

El saludable estilo de vida que lleva Demi hoy día no solo le ha permitido volver a la escena artística con más fuerza que nunca, sino que también le ha convertido en todo un referente para sus seguidores al enseñarles que no hay problema que no pueda resolverse con fuerza de voluntad y el apoyo de los seres queridos.

"He podido compartir mi historia con otras personas, y ha habido fans que han venido y me han dicho: 'Gracias a que estás sobria, yo estoy sobrio'. Es algo precioso", se ha sincerado en la misma conversación.

Pese a las duras experiencias que ha tenido que atravesar a lo largo de los últimos años, Demi asegura haber sido capaz de extraer un sinfín de valiosas lecciones de todas ellas que, además de hacerla más fuerte, le sirven de inspiración a la hora de componer.

"Lo que comparto son cosas por las que paso en mi día a día, cosas muy diferentes. Todo el mundo pasa por altibajos y yo tengo la oportunidad de escribir sobre ellos. Estoy en una nueva etapa en mi vida, y cada vez que compongo, lo tengo en cuenta", ha asegurado al mismo medio.