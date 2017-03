[Foto] De esta manera Luis Fonsi recupera el tiempo perdido con su hija

Aunque el ritmo de trabajo al que se ha visto sometido el cantante Luis Fonsi en los últimos meses ha sido frenético, tanto como innumerables han sido los viajes en los que se ha embarcado para promocionar el sencillo 'Despacito' por todo el mundo, el intérprete ha demostrado ahora que la mayor fuente de alegrías y satisfacciones en su vida no reside tanto en su exitosa carrera como en el cariño que le brindan a diario sus seres queridos.

"Aterricé, tiré las maletas en casa y salí corriendo para sorprender a mi princesa en su escuela. Esto no tiene precio y hace que todo en la vida merezca la pena", confesó emocionado en su perfil de Instagram junto a una imagen que le retrata en su coche junto a su adorable primogénita.

Además de la felicidad que irradia el rostro de Mikaela tras encontrarse con su famoso progenitor, es más que probable que la mujer del artista, la modelo española Águeda López, también haya recibido con entusiasmo la vuelta a casa del portorriqueño tras varias semanas de ausencia, teniendo en cuenta que se han mostrado casi inseparables desde que se casaran en 2014 y, sobre todo, desde que recibieran a su segundo hijo, Rocco, el diciembre pasado.

No obstante, lo cierto es que el vacío dejado por Fonsi estos días en el hogar familiar no ha minado en ningún momento el optimista carácter de la maniquí cordobesa, ya que últimamente solo ha hecho uso de sus redes sociales para expresar abiertamente lo agradecida y afortunada que se siente al contar con una familia tan maravillosa y unida.

"Gracias a Dios por la vida. Mis sábados por la noche", escribía recientemente en Instagram para acompañar una imagen de su pequeño Rocco mientras le daba el biberón, un mensaje similar al que dedicaba días antes a la mencionada Mikaela, quien el próximo diciembre cumplirá seis años de vida.

"Hoy estaba hablando con Mika y le dije: 'Mika, siempre recuerda que todo lo que hace y hará mami en la vida, es por ti. Y ella me dijo: 'Mami y si algún día no puedes hacer algo, yo voy a ayudarte porque te amo'. Solo tiene cinco años pero ella es de otro planeta. Que tu alma siempre brille Mikaela, no permitas que nadie la opaque", reza el emotivo texto que le dirigió.