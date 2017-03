La veteranía es un grado para vender libros

La veteranía también es importante a la hora de vender libros, como lo demuestran las lisas de superventas de esta semana, con nombres como Ian McEwan, Stephen King y James Patterson o los fallecidos Umberto Eco y Gabriel García Márquez.

Dos obras de García Márquez ocupan los puestos 2 y 4 entre los libros más vendidos de México, encabezada por lo último de Stpehen King, mientras que la nueva novela de Ian McEwan se cuela en el tres de Argentina y la de James Patterson es la preferida de los lectores británicos.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

2.- "Das Labyrinth der Lichter" - Carlos Ruiz-Zafón (S.Fischer).

3.- "Elephant" - Martin Suter (Diogenes).

4.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- "Die getriebenen" - Alexander Robin (Siedler)

2.- "Wunder wirken Wunder" - Eckhardt von Hirschhausen(Rowohlt)

3.- "Das Europa der Könige" - Leonhard Horowski(Rowhlt)

4.- "Penguin Bloom" - Bloom, Cameon, Greive, Bradley, Trevor(Knaus)

Fuente; revista "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

2.- "El predador" - Wilbur Smith (Emece).

3.- "Cáscara de nuez" - Ian Mcewan (Anagrama).

4.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B).

No ficción:

1.- "Fueron por Todo" - Nicolas Martin Wiñazki (Sudamericana).

2.- "La Magia del Orden" - Marie Kondo (Aguilar).

3.- "Marcados a Fuego III. los 70" - Marcelo Larraquy (Aguilar).

4.- "Apuntes de Cocina" - Ximena Saenz (Planeta).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL:

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record).

2.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

4.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "El libro mágico de Pombo 2" - Rafael Pombo (Planeta).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

4.- "El motel del voyeur" - Gay Talese (Peguin Random House).

No ficción:

1.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango (Penguin Random House).

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House).

3.- "Los Romanov" - Simón Sebag (Planeta).

4.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Penguin Radom House).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

3.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinosa (Grijalbo).

4.- "Con tal de verte volar" - Miguel Gane (Aguilar).

No ficción:

1.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela).

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

3.- "Hygge: La felicidad en las pequeñas cosas" - Meik Viking (Timun Mas).

4.- "Ibex 35" - Rubén Juste (Capitán Swing).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media).

2.- "The Devil's Triangle" - Catherine Coulter y J.T. Ellison (Gallery Books).

3.- "The Cutthroat" - Clive Cussler y Justin Scott (Putnam).

4.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley).

No ficción:

1.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

2.- "Trump's War" - Michael Savage (Center Street).

3.- "The Magnolia Story" - Chip Gaines y Joanna Gaines (W Publishing/Thomas Nelson).

4.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "Le livre des baltimore" - Joel Dicker (Fallois).

3.- "L'amie prodigieuse T.2; le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard).

4.- "L'horizon a l'envers" - Marc Levy (Pocket).

No ficción:

1.- "Votre cerveau" - Michel Cymes y Patrice Romedenne (Stock).

2.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

3.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

4.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (Sanpaolo).

2.- "Magari domani resto" - Lorenzo Marone (Feltrinelli).

3.- "La coscienza di Zeno" - Italo Svevo (New Compton Editori).

4.- "Il buio oltre la siepe" - Harper Lee (Feltrinelli).

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton).

3.- "Il corpo anticancro Come con l'immunoterapia si può vincere la lotta contro i tumori", Agnese Codignola y Michele Maio (Piemme).

4.- "Il linguaggio segreto del corpo. La comunicazione non verbale", Anna Guglielmi (Pickwick).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Torre oscura 1. El Pistolero" - Stephen King (Debolsillo).

2.- "Memorias de mis putas tristes" - Gabriel García Márquez (Diana).

3.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert (Debolsillo).

4.- "Crónica de una muerte anunciada" - Gabriel García Márquez (Diana).

No ficción:

1.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" - Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

2.- "El universo en una cascara de nuez" - Stephen Hawking (Booket).

3.- "Creatividad S.A." - Edwing Catmull (Conecta).

4.- "Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

2.- "O Livreiro de Paris" - Nina George (Editorial Presença).

3.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

4.- "O Poder das Pequenas Coisas" - Jodi Picoult (Editorial Presença).

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

2.- "Quinta-feira" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora).

3.- "Chegar Novo a Velho - Receitas" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

4.- "As Minhas Aventuras no País dos Sovietes" - José Milhazes (Oficina do Livro).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "16th Seduction" - James Patterson (Century).

2.- "Dangerous Games" - Danielle Steel (Macmillan).

3.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury).

4.- "City of Friends" - Joanna Trollope (Mantle).

No ficción:

1.- "Five Forget Mother's Day" - Bruno Vincent (Quercus).

2.- "Happy Mum, Happy Baby" - Giovanna Fletcher (Coronet).

3.- "How it Works: The Mum" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

4.- "The Unmumsy Mum Diary"- Sarah Turner (Bantam Press).

Fuente: The Sunday Times.