Los colores, luces y sonidos hacen del Festival Estéreo Picnic un lugar mágico

Así comenzó el Festival Estéreo Picnic 2017

La lluvia asustó... Pero como siempre, desde hace 8 años, la música prendió el cielo y fuimos felices de nuevo. Los primeros en abordar el escenario fueron los Nanook y el Último Esquimal.

Al unísono, pero con beats contundentes, Popstitute hacía alarde de sus atractivas vestimentas, entre los que hubo plumas, poliestireno y toda clase de telas; en bailes, con un juego de luces destellante. Este año hubo carpa en el escenario Motorola y pudimos ver todo el show de estos antioqueños.

Para completar este triángulo musical perfecto, el escenario TIGO le daba la bienvenida a una noche de blues. Seis Peatones retumbaba hasta la entrada del festival con potentes riffs al mejor estilo de Gary Clark Jr. o Chuck Berry. La noche cayó y las bandas nacionales que abrieron dejaron muy buenos comentarios entre los espectadores.

Los Primeros Internacionales del 2017

Eran las 7 p.m. y el escenario Tigo se preparaba para recibir a la primera banda internacional. El sol había caído y las luces del Festival se encendían. El público estaba ansioso y la energía de Cage the Elephant ya permeaba a la audiencia. Matt Schultz se presentó, en uno de sus icónicos vestidos retro y sin mucho preámbulo las guitarras resonaron. Por primera vez la banda americana se presentaba en Bogotá dando el toque mágico tan característico del FEP. Finalmente estábamos sumergidos en el aura de un verdadero Festival de música.

Al otro lado Rancid, la leyenda del punk, hizo sentir que la actitud de las guitarras y el sentimiento de un género van más allá de las poses. Seguidores de todos los rincones del ecosistema social se unieron en pogos, abrazos y cantos que confabularon una de las energías más catárticas de la jornada. “If I fall back down”, “Time Bomb” o “Ruby Soho” fueron más allá del punk, para convertirse en himnos propios de Estéreo Picnic. Era la primera vez de Tim Amstrong y los suyos en Colombia, su promesa de regresar muy pronto fue casi que instantánea.

Saliendo de las llamas del punk volvimos al Escenario Tigo Music para viajar por una galaxia de misticismo, emociones encontradas, canciones que hablan del amor (y, claro, desamor), amistad, vida, futuro y pasado. Los ingleses The XX volvieron a Bogotá para presentar su tercer larga duración, haciendo que nuestros pasos en la grama se convirtiera en un baile sutil, preciso, perfectamente alineado con cada latido de nuestros corazones.

La euforia de The XX fue sobrecogedora. Pero este primer día de Picnic también representó la introducción de dos nuevos favoritos del público colombiano: Bob Moses y Glass Animals. El dúo canadienses propuso viajes sonoros que emanaron de esa bomba bailable titulada 'Days Gone By', mientras que el cuarteto británico destiló hit tras hit, encabezados por “Youth” y rematados por “Pork Soda”, todo ello adobado por piñas, como no. Los Moses y los Animals se tatuaron en el alma sonora de Un Mundo Distinto. Junto a ellos, hubo otro diamante redescubierto por Bogotá: G-Eazy. Sus casi dos metros de altura son suficientes para impactar la tarima, pero fue su energía la que destrozó palmas y corazones en el Escenario Budweiser. La apuesta del FEP por el hip hop lanzó su primer home run.

Bob Moses / Cortesía.

Y la media noche fue para siempre

Si queremos hablar de una de las más grandes revelaciones del RnB, no podemos dejar escapar a The Weeknd. Un frontman, un caballero del Rithm and Blues, todo un Starboy. Un extraterrestre que llegó de un universo lejano para hacer gritar, saltar y cantar a todo pulmón todos sus más grandes éxitos. “I Can’t Feel My Face”, fue uno de los momentos más altos de esta noche con todo #FEP2017 unidos bajo una sola voz, justo antes de desplegar un arsenal de singles de su más reciente LP, el mismo que hoy le confiere el título con el que llegó a Un Mundo Distinto. Todo un Starboy.

Y a las estrellas mismas, por allá es a donde Justice nos llevó a pasear durante el cierre del escenario Budwiser y de la primera jornada del festival. La dupla francesa volvió en 2017 a rematar lo que dejó iniciado en su legendaria primera vez en Bogotá durante 2012. Esta vuelta a la tuerca regresó a las luces interestelares y los beats profundos, que retumbaron en el 222 como un rock n roll eléctrico y extático. Una fiesta de cierra como pocas, con muchas, muchas almas haciendo retumbar Un Mundo Distinto.

Se fue el jueves y se viene el viernes. El día en que Colombia perderá su virginidad Strokes. Cuando Two Door Cinema Club se reencuentre con el Picnic y Caribou nos lleve al éxtasis. Este viernes 24 de marzo las puertas se abrirán a las 2:00 p.m. y Bogotá continuará con esta gran experiencia musical.