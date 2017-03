Metallica y The Strokes lideran la versión más rockera de Lollapalooza Brasil

El legendario grupo de metal Metallica y la banda estadounidense The Strokes liderarán la versión más rockera de Lollapalooza Brasil, un palco que entre el sábado y el domingo reunirá decenas de artistas nacionales e internacionales en la ciudad de Sao Paulo.

La leyenda del heavy metal será el centro de todas las miradas en la séptima edición de esta cita sónica, que reúne en su cartel a otros nombres de peso como The XX, The Weeknd, Two Door Cinema Club y los británicos de Duran Duran.

Metallica llevará hasta el Lollapalooza su discografía metalera y los acordes de su décimo álbum de estudio, "Hardwired... to Self-Destruct", con el que la banda, lejos de programar su autodestrucción, recupera la confianza perdida tras ocho años de sequía.

Los hombres de negro compartirán escenario la jornada del sábado con los también californianos de Rancid, una de las bandas de punk rock más importantes de todos los tiempos; los recientes ganadores del Grammy Cage the Elephant y las bandas brasileñas Suricato y Doctor Pheabes.

Algo alejados del firmamento comercial, la banda británica indie The XX se subirá a otro de los palcos del festival con su recientemente estrenado trabajo de estudio "I see you", que incluye más sonidos R&B, electrónicos y soul. Antes, lo harán sus compatriotas, The 1975 y Glass Animals.

El broche de oro del festival lo pondrá el domingo The Strokes, una de las bandas de garaje más icónicas del nuevo milenio.

La esencia del grupo neoyorquino ya estuvo presente en las pasadas ediciones del festival, gracias a la presencia de algunos de sus integrantes, pero este año llega dispuesto a presentarse como un todo y rebuscar entre sus clásicos.

Con casi 20 años de carrera, la banda de Julián Casablancas y del brasileño Fabrizio Moretti tiene canciones de sobra para hacer vibrar al público brasileño, que confía en que las afiladas guitarras del grupo toquen temas indiscutibles como "Someday", "Reptilia" y "Last Night" y su nuevo álbum, "Future, Present Past", su retorno a los estudios en 2016 después de una brecha de 3 años.

The Strokes compartirá tabla con los muchachos de Two Door Cinema Club, que regresan a Brasil para marcar territorio con su tercer álbum de estudio, "Gameshow", con el que el trío irlandés expone un lado más maduro y consistente, sin abandonar su espíritu indie.

El revolucionario artista del rhythm and blues (R&B) alternativo The Weeknd será otra de las atracciones de la edición brasileña del Lollapalooza, un festival concebido en Estados Unidos en 1991 y bautizado con un nombre que evoca "algo inusual y extraordinario".

El canadiense, uno de los músicos más enigmáticos del siglo XXI, llega al festival con "Starboy" como su más reciente trabajo y con dos premio Grammy bajo el brazo.

Considerada como una de las plazas más importantes del circuito de festivales en el mundo, el Lollapalooza también se celebra Chile, Colombia, Argentina, Alemania y en su sede de origen, Chicago (EE.UU.).