"Jennifer López es la chica de mi vida": Marc Anthony

A pesar de que no suele pronunciarse demasiado sobre los avatares de su vida sentimental, al margen de que hace dos días se presentara en la gala de la Fundación 'Maestro Cares' del brazo de una esbelta modelo llamada Mariana Downing, el cantante Marc Anthony no ha tenido ningún reparo ahora en presumir abiertamente sobre la buena sintonía que existe entre él y su ex mujer Jennifer López, con la que además de tener dos hijos, los mellizos Max y Emme (5), está produciendo el que será el primer disco en español de la diva en casi una década.

"Si quieres llevarte bien con una mujer, lo mejor es que te divorcies", ha bromeado en conversación con el portal de noticias 'Extra'. "Estoy produciendo su nuevo álbum en español y, la verdad sea dicha, creo que es uno de los mejores proyectos en los que me he embarcado en muchos años y creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho ella nunca", aseguró ilusionado.

Por si eso no fuera suficiente, el astro de la música está convencido de que su historial sentimental y la estrecha amistad que no han dejado de cultivar desde que disolvieran finalmente su matrimonio en 2014 es una de las principales razones que explican la gran química que ambos exhibirán en su nueva aventura musical compartida.

"El hecho de que haya puesto su carrera en mis manos es una gran responsabilidad, pero lo cierto es que nadie conoce a Jennifer como yo lo hago. Hemos sido muy buenos amigos desde el primer día, nos conocimos trabajando precisamente hace unos 20 años. Siempre será mi alma gemela, la chica de mi vida", aseveró en la misma conversación.

El entusiasmo que exhibe el intérprete ante la idea de colaborar una vez más con su exmujer, con la que el año pasado grabó una versión del clásico de Pimpinela 'Olvídame y Pega la Vuelta' que probablemente se incluirá en el nuevo álbum, coincide con el optimismo del que hizo gala la propia Jennifer al ofrecer algunos detalles sobre los primeros resultados que se desprenden del tiempo que están pasando juntos en el estudio.

"Al principio [tras su separación] no dejaba de pensar en que, aunque estábamos bien con respecto a nuestros hijos, si volvíamos a trabajar juntos podríamos acabar peleándonos otra vez. Y la verdad es que estaba equivocada, estamos mejor que nunca. Sinceramente, creo que todo esto está siendo muy positivo para nuestra relación", confesaba la diva del Bronx en una entrevista al canal NBC.