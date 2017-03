Daniel Espinosa llevará al cine el reportaje "The Anarchists vs. ISIS"

El cineasta sueco de origen chileno Daniel Espinosa, que este fin de semana estrena "Life", abordará en el futuro la adaptación a la gran pantalla del reportaje "The Anarchists vs. the Islamic State" publicado por la revista Rolling Stone.

Según publicó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter, Espinosa dirigirá este proyecto y participará en la producción del mismo junto a, entre otros, el actor Jake Gyllenhaal, con el que ya trabajó en "Life".

El reportaje, escrito por Seth Harp, relata la historia de un grupo de voluntarios estadounidenses izquierdistas que se unieron a las milicias kurdas de Siria para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (ISIS en inglés).

Espinosa llamó la atención de la industria con el inesperado éxito del thriller sueco "Easy Money" (2012) y triunfó en su desembarco en Hollywood con "Safe House" (2015), que protagonizaron Denzel Washington y Ryan Reynolds y que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo.

Este fin de semana estrenará "Life", que combina ciencia-ficción y terror en torno al trabajo de unos científicos (Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson) en la Estación Espacial Internacional tras hallar evidencias de vida en Marte.

Posteriormente, el microorganismo que han descubierto comienza a evolucionar de manera asombrosa y terrorífica hasta convertir la expedición en una pesadilla espacial y una batalla por la supervivencia.