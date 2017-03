Aerolíneas indias prohíben viajar a diputado que dio 25 zapatillazos empleado

Las principales aerolíneas indias anunciaron hoy la prohibición "con efecto inmediato" de la entrada en sus aviones al diputado indio Ravindra Gaikwad, del partido hinduista de extrema derecha Shiv Sena, que ayer golpeó 25 veces con una sandalia a un empleado de la compañía estatal Air India.

"Air India y la Federación de Aerolíneas Indias (FIA) -que incluye IndiGo, Jet Airways, SpiceJet y Go Air- han tomado la decisión con efecto inmediato de prohibir a este miembro del Parlamento que vuele en cualquiera de nuestros vuelos", indicaron las compañías en un comunicado conjunto remitido a Efe.

Las aerolíneas reclamaron además que las fuerzas de seguridad tomen "medidas estrictas" contra Gaikwad, que además de golpear al empleado trató de tirarle fuera del avión tras aterrizar en Nueva Delhi, indignado por no disponer de un asiento en clase ejecutiva.

Según el relato de la compañía Air India, Gaikwad viajó ayer en un vuelo desde Pune (norte) a Nueva Delhi, pero a su llegada el diputado se negó a bajar del aparato "durante casi una hora" indignado por haber tenido que ir en clase turista.

Tras un rifirrafe verbal con un empleado de la aerolínea, como el mismo diputado reconoció, le golpeó "25 veces" con su sandalia asegurando que éste le "maltrató" verbalmente.

Air India presentó dos denuncias ante la Policía de Delhi, una por atacar a un trabajador de su plantilla y otra por "retrasar" el siguiente vuelo en 40 minutos.

"Creemos que un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros", remarcaron hoy las compañías aéreas en el comunicado.

Las compañías indias han solicitado tanto al Gobierno como a los servicios de inteligencia indios la creación, por "seguridad", de un listado oficial con "los nombres de todos los pasajeros rebeldes", para evitar así darles un pasaje en cualquiera de sus vuelos.

Lejos de arrepentirse, el diputado aseguró hoy a la prensa que no pedirá "disculpas" al empleado que golpeó, desafió además a la Policía de Delhi a que lo arreste y subrayó que nadie evitará que tome su vuelo de regreso a Pune (suroeste).

"Tengo los billetes, no me pueden poner en una lista negra. Embarcaré esta tarde en el vuelo de Air India Delhi-Pune. ¿Cómo no me lo van a permitir?", retó Gaikwad.