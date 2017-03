Ventura: " Dimos un pequeño paso hacia la construcción de algo importante"

El seleccionador de Italia, Gian Piero Ventura, consideró que con el triunfo de este viernes contra Albania en la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018 sus jugadores dieron "un pequeño paso hacia la construcción de algo importante".

"En la segunda mitad lo hemos hecho muy bien, hemos concedido poco y creamos peligros en fase ofensiva. Somos un grupo nuevo y hoy dimos un pequeño paso hacia la construcción de algo importante para Italia", opinó Ventura en declaraciones recogidas por "Rai Sport".

El técnico italiano está llevando al cabo un proyecto para rejuvenecer la plantilla "azzurra" y destacó que cuenta con un grupo nuevo y de gran potencial.

"Hoy no hice cambios porque los que no jugaron hoy, lo harán el mañana. Los que no jugarán mañana, lo harán pasado mañana. Es un grupo nuevo, hay muchos futbolistas nuevos pero repito que hay la oportunidad de hacer algo grande", dijo.

Preguntado sobre la actuación del centrocampista Marco Verratti, que fue titular en el centro del campo, Ventura afirmó que tenía plena confianza en su talento.

"Verratti lo hizo bien, no tenía dudas de eso. Puede dar continuidad a su juego durante 90 minutos. Todos podemos mejorar. Si seguimos así nuestros jugadores verán que tienen un nuevo mundo por delante", consideró.

En el duelo de hoy, Italia se impuso por 2-0 contra Albania, gracias a un penalti transformado por Daniele De Rossi y a un gol de Ciro Immobile y se quedó, junto con España, al mando del grupo G de las clasificaciones al Mundial de Rusia 2018.