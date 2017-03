Márquez: "Viñales está un paso por delante de todos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP, afirmó que en la actualidad "Viñales está un paso por delante de todos".

"Nos tenemos que clasificar bien si queremos hacer una buena carrera", recalcó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"La pista ha cambiado bastante respecto a ayer y esto ha hecho que nos costara un poco más, al menos entender la situación, y el viento confundía las trazadas", señaló Márquez.

"Estamos más o menos igual que ayer, no hemos hecho ningún paso adelante y, de hecho, en el último entrenamiento hicimos uno un pelín hacia atrás porque probamos diferentes cosas", reconoció el piloto de Repsol.

Marc Márquez comentó el trabajo que afrontó con el equipo durante la jornada: "Primero intentamos mejorar la confianza con el tren delantero, que es superimportante, ya que por mi estilo de pilotaje necesito tener confianza y la hemos mejorado aunque no al ciento por ciento, pero sabemos que en este circuito es muy difícil encontrarla".

"Ahora estamos mejorando la parte trasera, para mejorar la salida de curva", añadió Márquez, quien señaló también algunos problemas de adherencia: "Cuando faltaba adherencia el año pasado, con el motor del año pasado, no sufríamos tanto y con éste, no lo sabía ya que aún no habíamos tenido este tipo de problema, pero parece que nos afecta un poquito más".

A lo largo de todo el fin de semana se está valorando la situación en caso de que aparezca la lluvia, eje central de los asuntos tratados hoy en la Comisión de Seguridad que integran todos los pilotos de MotoGP, y el de Repsol Honda explicó: "Se ha hablado de si llueve; yo creo que no lo hará pues todos los días lo dicen y no llueve, pero si llueve en los últimos libres nos reuniremos después para ver si las condiciones son buenas".

"Si llueve el día de carrera intentaremos hacer un entrenamiento antes para probar y valorar, si bien yo creo que la visibilidad es buena, lo que me preocupa más el asfalto, con la arena que se deposita", agregó Marc Márquez.