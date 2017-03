Viñales: "La pista estaba extraña y no he dado el ciento por ciento"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) consiguió el mejor tiempo de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Catar de MotoGP a pesar de que, según él mismo reconoció, "la pista estaba extraña, no sé muy bien porqué, y no he podido dar el ciento por ciento".

"A cada vuelta iba empeorando, pero estoy contento porque hemos podido mantener varios 55 de ritmo y al final también dos 54, aunque creo que podía haber sido más rápido si hubiese sido la calificación, si bien debemos trabajar en el agarre y buscar soluciones para mantener un buen ritmo", explicó Viñales.

El piloto de Yamaha, que se cayó por primera vez en todo lo que va de temporada, explicó que para él "es mejor cometer los errores en entrenamientos y no en carrera; ha sido un error mío ya que me he ido un poco fuera de la trazada y he querido entrar igual pero estaba como dos o tres grados más inclinado y era imposible no caerse ahí".

"Hoy tenía claro que era prácticamente imposible mejorar el tiempo, ya en el primer parcial perdía una décima y ahí ya sabía que había que intentar acabar la vuelta lo mejor posible, sin más; las condiciones ayer eran mucho mejores, al menos para mi moto", lamentó Viñales.

En cuanto a sus rivales directos en esta cita qatarí, Maverick Viñales generalizó al decir que "hoy han estado más cerca de mí, no digo que pueda perder pero hay que trabajar duro para la carrera si queremos ganar".

En cuanto al rendimiento de Jorge Lorenzo, que acabó fuera de la segunda clasificación, Viñales afirmo que le ha sorprendido "sobre todo en este circuito y tampoco he visto a Dovizioso muy rápido, pero la pista estaba extraña, no como en el test, no hay tanta adherencia y a lo mejor están sufriendo con eso así que ya veremos mañana, a lo mejor Jorge puede hacer una buena carrera".