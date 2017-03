Kyrgios jugará Queen's junto con Nadal, Murray, Wawrinka y Raonic

El tenista australiano Nick Kyrgios es el último gran nombre en confirmar su participación en la edición de este año del torneo de Queen's (19-25 de junio), en el que también estarán el número uno del mundo, Andy Murray, Rafael Nadal, Stan Wawrinka y Milos Raonic.

Kyrgios, de 22 años, decimosexto en el ránking de la ATP, ha asegurado que está "deseando competir en Queen's", puesto que es "la mejor forma de preparar Wimbledon".

"Estoy deseando competir en Queen's, es un torneo muy bien organizado y en el que todo es de primer nivel, muy profesional. Siento que es el mejor torneo que hay para preparar Wimbledon", señaló el díscolo tenista australiano.

"En los últimos años no se me han dado las cosas en Queen's, pero en Wimbledon he rendido más o menos bien. Espero que me vaya bien y que pueda mantener la forma en Wimbledon una semana después", agregó Kyrgios, quien en sus dos participaciones en este ATP 500 no ha pasado de la primera ronda, tras caer en 2016 ante Raonic (6-7(5), 6-4 y 6-4) y en 2015 a manos de Wawrinka (6-3 y 6-4).

El torneo de Queen's, antesala de Wimbledon, ha sido nombrado por los tenistas el mejor ATP World Tour 500 del circuito por cuarto año consecutivo, y este curso se disputará entre el 19 y el 25 de junio.

Kyrgios se une así en el cuadro principal a Nadal, ganador en 2009, al búlgaro Grigor Dimitrov, vencedor en 2014, a Wawrinka, vigente triunfador del Abierto de Australia, a Raonic, finalista el pasado año en Queen's, y a Murray, quien ha levantado el título en cinco ocasiones, récord del torneo: 2009, 2011, 2013, 2015 y 2016.

"Nick es uno de los jugadores jóvenes más emocionantes del circuito en este momento y ya ha logrado derrotar a algunos de los más grandes de la historia. Estamos deseando verlo en directo en The Queen's Club", afirmó Stephen Farrow, director del torneo londinense.