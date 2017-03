Pizzi: "Considero totalmente injusto el resultado final"

El seleccionador chileno, Juan Antonio Pizzi, consideró "injusta" la derrota ante Argentina, por 1-0 con gol de penalti de Lionel Messi, y enfatizó la necesidad de un triunfo el martes contra Venezuela.

"Creo que hemos hecho un gran partido. Cumplimos a la perfección lo que preveíamos que iba a pasar y considero totalmente injusto el resultado final. Necesitamos ganar el martes para volver a tener las posibilidades en estas eliminatorias", enfatizó el entrenador argentino de Chile.

"Siempre después de una derrota estoy muy fastidioso. Hicimos méritos para llevarnos algún punto de aquí. Lo único que a los entrenadores nos da cierta tranquilidad es cuando el grupo de jugadores que comandamos responde con responsabilidad e hidalguía", añadió.

En tiempo de análisis, Pizzi sostuvo: "Siempre los partidos de este nivel de futbolistas muestran mucha paridad. Creo que hoy nosotros pudimos imponer en todas las líneas todas las cosas que caracterizan a este equipo y eso no te garantiza el triunfo".

"El penal no lo volví a ver por televisión pero lógicamente que tuvo incidencia en el resultado. Los fallos arbitrales forman parte del mundo del fútbol y a consolarme con el dolor de que el penalti no fue no me es grato", agregó Pizzi.