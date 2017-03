Quinteros: "Los goles fueron errores, no virtudes del rival"

El entrenador Gustavo Quinteros declaró hoy que los goles que recibió Ecuador en la derrota por 2-1 ante Paraguay se debieron a "errores" de sus jugadores y no "a virtudes del rival".

Recordó que el primer gol de Paraguay fue resultado de "un remate con pelota parada y un rebote", que los locales pudieron "aprovechar" porque los jugadores ecuatorianos "no estuvieron sólidos".

"Eso es lo que me da un poco de bronca: que los goles que nos hacen, no es porque son superiores, sino porque no estamos atentos, porque cometemos errores", afirmó.

"No tuvimos problemas en lo futbolístico, pero no pudimos generar situaciones claras. Tuvimos dos muy claras primer tiempo, pero nos faltó intensidad en el juego, nos faltó más presión", declaró.

Añadió que sus pupilos dejaron jugar a Paraguay.

"Nos faltó más intensidad para lograr lo que siempre trabajamos: a partir del robo de pelota, generar situaciones", agregó.

Criticó la lentitud de los suyos en el ataque lo que, a su juicio, ayudó a los locales para defender.

Quinteros también criticó el arbitraje del venezolano José Argote, que amonestó a tres jugadores ecuatorianos y a uno paraguayo, y dijo que "cobró para un lado sí y para el otro no".

De cara al encuentro de la semana que viene contra Colombia, Quinteros dijo que el conjunto ecuatoriano debe "mejorar la situación de presión, el ataque rápido, la recuperación y aprovechar las bandas", y evitar errores como los del partido de este jueves.